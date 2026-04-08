Resvanis über die Entwicklung von Solingen 03 und ein Bundesliga-Duo

Der Macher der 1. Spvg Solingen-Wald 03: Peter Resvanis. – Foto: Andreas Bornewasser

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 und Peter Resvanis stehen kurz vor der Vollendung ihres Plans: Schon 2021 hat der Sportchef verraten, dass der Klub bis 2026 in die Oberliga Niederrhein aufsteigen möchte - und dieses Ziel könnte schon im April Realität werden. Der 59-Jährige gibt Einblicke in die Entwicklung des Klubs und spricht über das ehemalige Bundesliga-Duo Christoph Kramer und Kevin Kampl.

Solingen 03 boomt auf und neben dem Platz

Mit einem Elf-Punkte-Vorsprung auf den SC Kapellen-Erft geht Solingen 03 in den 27. Spieltag der Landesliga Niederrhein. Der Aufsteiger steht vor dem Durchmarsch in die Oberliga und könnte sogar schon im April die Meisterschaft feiern: Vorausgesetzt, die Ergebnisse bleiben positiv und die Konkurrenz patzt wie in den vergangenen Wochen. Ansonsten dürfte die größte Sause ganz realistisch im Mai steigen.

Dieser Erfolgslauf bleibt in der Klingenstadt natürlich nicht unbemerkt. "In Solingen wird im Falle eines Aufstiegs die Euphorie schwer zu bremsen sein. Allein im letzten Jahr hat sich der Zuschauerschnitt nochmals deutlich verbessert. Der Vergleich der Zuschauerzahlen zu unseren Kollegen in der Landesliga, mit guter Infrastruktur, kann sich sehen lassen", meint Resvanis. Auch in der Zuschauertabelle führt der designierte Oberliga-Aufsteiger - und auch das deutlich. Infrastruktur muss mitwachsen - Projekt ist für Sponsoren interessant Wer den Verein und Resvanis in den vergangenen Jahren verfolgt hat, weiß: Solingen 03 ist ambitioniert und ehrgeizig! Auch die Infrastruktur soll den sportlichen Erfolgen in nichts nachhängen und stattdessen mitwachsen, verrät der Sportliche Leiter: "Die Gespräche mit der Stadt Solingen zur Infrastruktur gestalten sich vielversprechend. Es entwickelt sich etwas!" Der große Traum ist die Rückkehr der Stadt Solingen in den (semi-)professionellen Fußball. Übersetzt: Mittelfristig will der frühere Torhüter mit seinem Klub in die Regionalliga aufsteigen, dazu braucht es natürlich ein entsprechendes Stadion und für einen professionellen Trainingsbetrieb auch passende Räumlichkeiten und Bedingungen.

Das kann und wird aber nicht nur mit Hilfe der Stadt funktionieren. Resvanis appelliert: "Wir bitten die wirtschaftliche Kraft im regionalen Sponsoring zu unterstützen und dann geht in der Klingenstadt unfassbar viel. Leistung versus Gegenleistung steht hier im Vordergrund, ohne den Breitensport einzuschränken." Die Medienpräsenz, die durch spannende Transfers und gute Leistungen vorangetrieben wird, hat auch einen positiven Effekt auf die Partner, hebt er hervor. ____ Hört noch rein: Vor einem Jahr war Peter Resvanis zu Gast im FuPa-Podcast "FuPalaver" und hat dort eine Stunde über sein Herzensprojekt gesprochen: ____ Wie ist der Stand bei Christoph Kramer und Kevin Kampl?

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat es sich zudem zum Ziel gemacht, die besten Fußballer der Stadt Solingen zu vereinen. Resvanis hat vor einem Jahr im FuPa-Podcast von der Verpflichtung des Weltmeisters Christoph Kramer, der seine Karriere mittlerweile beendet hat und zumeist auf den TV-Bildschirmen als Experte zu sehen ist, geträumt. Mit 35 Jahren hat der 271-fache Bundesliga-Spieler, vorrangig für Borussia Mönchengladbach, natürlich noch das Format für den "semi-professionellen Bereich".

Dürfen sich die Fans auf den Ex-Profi freuen? "Es gibt leider entgegen den Ankündigungen und mehrfachen Kontaktaufnahmen keine Rückmeldung von Chris. Das ist sehr schade", sagt Resvanis. Ein weiterer gebürtiger Solinger steht ebenfalls im Fokus, denn Kevin Kampl hat wegen eines familiären Schicksalsschlags seine Karriere erst während der laufenden Bundesliga-Saison im Trikot von RB Leipzig beendet. Über den früheren slowenischen Nationalspieler, der unter anderem für Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund auflief, verrät der Sportchef: "Die Gerüchte um Kevin Kampl sind für uns zwangsläufig jeden Tag präsent, allerdings steht der Respekt und die Ruhe vor der privaten Situation in diesen schweren Stunden für Kevin und seiner Familie absolut im Vordergrund."

Die Türe wird für die beiden Ex-Profis als Kinder der Stadt Solingen bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 sicherlich immer offenstehen. Der Klub hat sich zum Aushängeschild der Stadt entwickelt und steht vor dem nächsten großen Schritt seiner Geschichte. Wie Peter Resvanis es schon deutlich gemacht hat: Es könnte schlechtere Zeitpunkte geben, um sich mit dem Klub zu beschäftigen - oder ihn zu unterstützen.

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