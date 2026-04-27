„Restverteidigung quasi nicht vorhanden“: Düren geht in Merten baden Mittelrheinliga: Die Sportfreunde Düren kommen beim klar favorisierten SSV Merten unter die Räder. Nach überwiegend einseitigem Spielverlauf endet die Partie klar mit 6:0 (3:0). von Tom Kunze · Heute, 06:12 Uhr · 0 Leser

Merten bejubelt gegen Düren ein halbes Dutzend Tore. – Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten hat seine gute Form aus den vergangenen Wochen auch im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Sportfreunde Düren unter Beweis gestellt. Wie bereits beim 4:0-Erfolg im Hinspiel bleibt der SSV gegen die Sportfreunde ohne Gegentreffer, trifft diesmal gar ein halbes Dutzend Mal. Während SSV-Coach Bünyamin Kilic nach Spielende von einem „rundum gelungenen Tag“ spricht, fällt sein Gegenüber Marcel Demircan ein klares Urteil, indem er die vielen Gegentreffer an der fehlenden Restverteidigung festmacht.

Merten von Beginn an überlegen Die Ausgangslage vor Spielbeginn war klar: Die Hausherren gingen als haushoher Favorit in die Begegnung, schließlich präsentierte sich der SSV Merten zuletzt in Topform und spielt folglich noch um die Top fünf mit. Dagegen steckt der Herausforderer aus Düren tief im Tabellenkeller und musste sich zuletzt gleich viermal in Serie geschlagen geben. In Merten wollte die Elf von Chefcoach Marcel Demircan nun trotz der klaren Underdog-Rolle einen Befreiungsschlag landen, was jedoch nicht ansatzweise gelang. Schon nach zehn absolvierten Minuten gelang dem SSV in Person von Michael Okoroafor der Führungstreffer, ehe Gaspard Fehlinger nur acht Minuten darauf das 2:0 folgen ließ. Mit dem komfortablen Vorsprung im Gepäck spielte sich der Gastgeber dann früh in einen Rausch und markierte nach einer guten halben Stunde Spielzeit das 3:0 durch Abdenbi Oubelkhiri, was zugleich den Pausenstand bedeutete.

Düren-Reaktion bleibt aus, Salman knipst doppelt Auch nach dem Wiederbeginn zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Zwar wechselten die Gäste zur Pause gleich dreifach und erhofften sich durch die eingewechselten Paul Filatov, Emmirhan Duvahan und Bang-won Choi neuen Schwung, dieser sollte allerdings ausbleiben. Diesmal brauchte der SSV nur acht Minuten, um durch Mittelfeldakteur Hamza Salman auf 4:0 zu stellen. Spätestens mit diesem Tor war dann auch die Vorentscheidung gefallen, das Ergebnis schraubten die Hausherren aber dennoch anschließend in die Höhe. Nachdem Samir Malaab nach einer Stunde Spielzeit einen Handelfmeter zum 5:0 verwertete, gelang Salman mit seinem Tagestreffer eine gute Viertelstunde vor Schluss der 6:0-Endstand. Mit dem eindeutigen Heimsieg knüpft Merten an die erfolgreichen vergangenen Wochen an und bleibt im fünften Spiel in Serie ungeschlagen, während die Lichter der Sportfreunde im Tabellenkeller immer düsterer werden. Das weiß auch Übungsleiter Demircan, der die Begegnung gegen den SSV klar einzuordnen weiß: „Merten hat verdient in der Höhe gewonnen. Wir hätten zwar selbst noch zwei machen können, wir haben es bis zum Ende probiert. Aber in Summe waren heute die Basics nicht vorhanden, wir haben es nicht geschafft, diese auf dem Niveau zu zeigen um Merten gefährlich zu werden“, reflektiert der 37-Jährige kritisch und ergänzt: „Wir haben heute mutig gespielt, das ist immer riskant. Unsere Restverteidigung war heute so gut wie garnicht vorhanden.“