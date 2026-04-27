„Restverteidigung quasi nicht vorhanden“: Düren geht in Merten baden

Der SSV Merten hat seine gute Form aus den vergangenen Wochen auch im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Sportfreunde Düren unter Beweis gestellt. Wie bereits beim 4:0-Erfolg im Hinspiel bleibt der SSV gegen die Sportfreunde ohne Gegentreffer, trifft diesmal gar ein halbes Dutzend Mal. Während SSV-Coach Bünyamin Kilic nach Spielende von einem „rundum gelungenen Tag“ spricht, fällt sein Gegenüber Marcel Demircan ein klares Urteil, indem er die vielen Gegentreffer an der fehlenden Restverteidigung festmacht.
Die Ausgangslage vor Spielbeginn war klar: Die Hausherren gingen als haushoher Favorit in die Begegnung, schließlich präsentierte sich der SSV Merten zuletzt in Topform und spielt folglich noch um die Top fünf mit. Dagegen steckt der Herausforderer aus Düren tief im Tabellenkeller und musste sich zuletzt gleich viermal in Serie geschlagen geben. In Merten wollte die Elf von Chefcoach Marcel Demircan nun trotz der klaren Underdog-Rolle einen Befreiungsschlag landen, was jedoch nicht ansatzweise gelang.
Schon nach zehn absolvierten Minuten gelang dem SSV in Person von Michael Okoroafor der Führungstreffer, ehe Gaspard Fehlinger nur acht Minuten darauf das 2:0 folgen ließ. Mit dem komfortablen Vorsprung im Gepäck spielte sich der Gastgeber dann früh in einen Rausch und markierte nach einer guten halben Stunde Spielzeit das 3:0 durch Abdenbi Oubelkhiri, was zugleich den Pausenstand bedeutete.
Auch nach dem Wiederbeginn zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Zwar wechselten die Gäste zur Pause gleich dreifach und erhofften sich durch die eingewechselten Paul Filatov, Emmirhan Duvahan und Bang-won Choi neuen Schwung, dieser sollte allerdings ausbleiben. Diesmal brauchte der SSV nur acht Minuten, um durch Mittelfeldakteur Hamza Salman auf 4:0 zu stellen. Spätestens mit diesem Tor war dann auch die Vorentscheidung gefallen, das Ergebnis schraubten die Hausherren aber dennoch anschließend in die Höhe. Nachdem Samir Malaab nach einer Stunde Spielzeit einen Handelfmeter zum 5:0 verwertete, gelang Salman mit seinem Tagestreffer eine gute Viertelstunde vor Schluss der 6:0-Endstand.
Mit dem eindeutigen Heimsieg knüpft Merten an die erfolgreichen vergangenen Wochen an und bleibt im fünften Spiel in Serie ungeschlagen, während die Lichter der Sportfreunde im Tabellenkeller immer düsterer werden. Das weiß auch Übungsleiter Demircan, der die Begegnung gegen den SSV klar einzuordnen weiß: „Merten hat verdient in der Höhe gewonnen. Wir hätten zwar selbst noch zwei machen können, wir haben es bis zum Ende probiert. Aber in Summe waren heute die Basics nicht vorhanden, wir haben es nicht geschafft, diese auf dem Niveau zu zeigen um Merten gefährlich zu werden“, reflektiert der 37-Jährige kritisch und ergänzt: „Wir haben heute mutig gespielt, das ist immer riskant. Unsere Restverteidigung war heute so gut wie garnicht vorhanden.“
Während der Tabellenvierzehnte somit immer weiter gen Landesliga-Abstieg steuert, kann der SSV Merten den Blick nach vorne richten. Aus Sicht von Übungsleiter Bünyamin Kilic sei dabei bis zum zweiten Tabellenrang alles möglich, von Aufstiegsträumen will der 39-Jährige aber bewusst nichts wissen: „Der Sieg gegen Düren war verdient, er hätte sogar noch höher ausfallen können. Alles in allem war es ein sehr gelungener Tag. Man sieht aber auch, dass wir im Verlauf der Saison unnötige Punkte liegen gelassen haben und wie eng die Tabelle jetzt wird“, gibt Kilic zu verstehen und betont: „Hätten wir drei, vier Punkte mehr geholt, hätten wir um die Meisterschaft mitspielen können.“
Diese sei aber ob des nach wie vor klaren acht-Punkte-Rückstands auf Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 außer Reichweite, dagegen peile der SSV nun die erneute Vizemeisterschaft an. Das Polster auf Gladbach-Verfolger Siegburger SV 04 beträgt lediglich vier Punkte. Bereits im Vorjahr hatten die Grün-Weißen im ersten Mittelrheinliga-Jahr nach dem Aufstieg 2024 überraschend die Vizemeisterschaft eingefahren, selbiges soll auch in diesem Jahr gelingen. Rückblickend auf die Leistung seiner Mannschaft gegen Düren schlussfolgerte der Übungsleiter noch: „Der Sieg hört sich natürlich sehr hoch an, hätte aber noch höher ausfallen können. Bei so einem Sieg wollen wir aber natürlich nicht über das Ergebnis meckern, trotzdem sind wir teilweise zu arrogant aufgetreten. Vor allem die letzten Minuten der ersten und zweiten Hälfte haben wir den Gegner ins Spiel kommen lassen.“
Dennoch könnte die Gemengelage in Merten derzeit besser kaum sein. Mit 46 eroberten Zählern rangiert die Kilic-Elf nach wie vor auf Tabellenplatz fünf, sechs Punkte vor Verfolger SpVg Frechen 20, gegen den es in der kommenden Woche geht. Der Rückstand auf die Konkurrenten VfL Vichttal und SV Eintracht Hohkeppel beträgt zarte drei Zähler. Weniger rosig sieht es derweil in Düren aus: Mit nun aufeinanderfolgenden Niederlagen treten die Sportfreunde weiterhin auf der Stelle, das Polster auf das rettende Ufer beträgt nach wie vor acht Punkte. Für den Aufsteiger dürfte der drohende direkte Wiederabstieg damit kaum noch abzuwenden sein. Spätestens im Heimspiel gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf wird sich zeigen, wohin die Reise der Sportfreunde wirklich führt.