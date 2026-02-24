Restrundenstart von Kickers Emden erneut verschoben Auswärtsspiel in Lübeck fällt aus – Pflichtspielauftakt nun erst Mitte März von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bunge

Der Pflichtspielstart von Kickers Emden in der Regionalliga Nord verzögert sich weiter. Das für Samstag, 28. Februar, angesetzte Auswärtsspiel beim 1. FC Phönix Lübeck wurde abgesagt. Damit müssen die Ostfriesen noch länger auf ihr erstes Ligaspiel des Jahres warten.

Platzsperre in Lübeck macht Spiel unmöglich Die Absage begründeten die Gastgeber mit den unbespielbaren Platzverhältnissen im Stadion Buniamshof. Nach anhaltenden Niederschlägen sei die Spielfläche flächendeckend durchnässt, teilte der Verein mit. Die Hansestadt Lübeck habe den Platz daher bis Ende Februar gesperrt. Für Kickers Emden bedeutet dies eine weitere Zwangspause in der Vorbereitung auf die Restrunde.

Auch Spiel in Hannover fällt weg Neben der Partie in Lübeck wurde auch das Auswärtsspiel bei der U23 von Hannover 96, das für den 8. März geplant war, gestrichen. Grund ist die Verlegung eines neuen Rasens im Eilenriedestadion, wodurch der Spielbetrieb vorübergehend nicht möglich ist. Damit entfallen die ersten beiden angesetzten Begegnungen des Jahres für die Emder.