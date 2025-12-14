Restrunden-Dauerkarte ab sofort im Handel

Für den TSV Steinbach Haiger stehen nach der Winterpause noch sieben Heimspiele in der Regionalliga-Südwest-Saison 2025/26 an, die ab sofort als vergünstigte Restrunden-Dauerkarte angeboten werden.

Den Auftakt bei den restlichen Heimspielen macht das hessische Duell gegen Kickers Offenbach am Wochenende 20. bis 22. Februar 2026. Es folgen zudem u.a. noch Heimspiele gegen den FC Homburg und den SV Sandhausen. Zudem wird das letzte Spiel der Saison im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger stattfinden. Gegner ist der Bahlinger SC.

Ihr könnt die Tickets ganz einfach auf der TSV-Website, zu den regulären Öffnungszeiten in der TSV-Geschäftsstelle oder bei der Firma Triesch in der Haigerer Innenstadt kaufen. Parallel dazu findet am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, ein Verkaufstag von 10 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger statt.