Restprogramm: Der Saisonendspurt in der Mittelrheinliga

Der sportliche Aufstieg des Bonner SC ist perfekt und sollte der Bonner SC am kommenden Spieltag gewinnen, steht man auch sicher als Meister der Mittelrheinliga fest – selbst wenn die Konkurrenz makellos bleibt. Noch spannender ist es im Tabellenkeller, wo sich die Lage in den letzten vier Spielen zuspitzt. Doch wer muss noch gegen wen ran? Was sind die nächsten Partien? Wir werfen einen Blick auf das Restprogramm der Mittelrheinliga.