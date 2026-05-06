Restprogramm der BZL Nord: Enges Rennen um die Relegationsplätze SV Nord bereits aufgestiegen von Luca Hayden · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Der FC Moosinning (li.) liegt aktuell auf Relegationsplatz zwei, erster Verfolger ist Dachau (re.). Der SV Nord (mi., weiß) steht bereits als Meister fest. – Foto: Marasescu, Traub

Spannung in der Bezirksliga Nord! Die wichtigsten Platzierungen sind zwar bereits vergeben, im Kampf um die Relegationsränge ist aber sowohl oben als auch unten noch alles möglich. Die Restprogramme im Überblick.

Der Meister und der direkte Absteiger – die wichigsten Platzierungen in der Bezirksliga Nord sind bereits entschieden. Der SV Nord München-Lerchenau feierte zuletzt die Meisterschaft, der FC Fatih Spor Ingolstadt steht als Absteiger fest. Wer macht das Rennen im Kampf um Rang zwei? Welche Mannschaften müssen in die Relegation zur Kreisliga? Platz 1: SV Nord München-Lerchenau – 59 Punkte (Tordifferenz +45)

Eine überragende Saison des SV Nord München-Lerchenau! Zwei Spieltage vor Schluss steht bereits fest, dass der SV Nord in die Landesliga aufsteigt.

29. Spieltag: (A) SC Eintrach Freising (6.)

30. Spieltag: (H) SpVgg Altenerding (12.) Platz 2: FC Moosinning – 51 Punkte (Tordifferenz +15) Moosinning feierte zuletzt vier Siege in Folge und steht in der Pole-Position im Kampf um Rang zwei. Der FCM hat es selbst in der Hand und könnte schon bald in der Relegation um den Aufstieg stehen.

29. Spieltag: (A) TSV München 1954 (13.)

30. Spieltag: (H) FC Gerolfing (9.) Platz 3: ASV Dachau – 50 Punkte (Tordifferenz +12) Der erste Verfolger des FC Moosinning ist der ASV Dachau. Zuletzt ließ der ASV gegen Garching wichtige Punkte liegen. Nur ein Zähler hinter Moosinning ist noch alles möglich.

29. Spieltag: (A) FC Fatih Spor Ingolstadt (16.)

30. Spieltag: (H) SC Eintrach Freising (6.) Platz 4: SV Walpertskirchen – 50 Punkte (Tordifferenz +23) Als Aufsteiger führte Walpertskirchen die Bezirksliga Nord lange an, jetzt kämpft der SVW um die Relegation. Punktgleich mit Dachau und einen Punkt hinter Moosinning bahnt sich ein echter Showdown an.

29. Spieltag: (A) FC Gerolfing (9.)

30. Spieltag: (H) VfR Garching (7.) Platz 5: TSV Rohrbach – 48 Punkte (Tordifferenz +19) Kleine Hoffnungen auf Rang zwei darf sich auch der TSV Rohrbach noch machen. Bei drei Punkten Rückstand und nur noch zwei Spielen, ist die Chance aber klein.

29. Spieltag: (A) SpVgg Altenerding (12.)

30. Spieltag: (H) FC Langengeisling (10.) Platz 6: SC Eintracht Freising – 47 Punkte (Tordifferenz +30) Die womöglich letzte Chance auf den Aufstieg verspielte Freising am vergangenen Spieltag beim Remis gegen Rohrbach. Vier Punkte sollten zu viel sein, um die Konkurrenz ernsthaft in Gefahr zu bringen.

29. Spieltag: (H) SV Nord München-Lerchenau (1.)

30. Spieltag: (A) ASV Dachau (3.) Platz 7: VfR Garching – 44 Punkte (Tordifferenz +27) Rein rechnerisch ist für den VfR Garching sowohl die Abstiegs- als auch die Aufstiegsrelegation noch möglich. Mit 44 Punkten und einer weiteren Partie in der Hinterhand, steht der VfR im gesicherten Tabellenmittelfeld.

24. Spieltag: (A) SpVgg Altenerding (12.)

29. Spieltag: (H) SV Ampertal Palzing (14.)

30. Spieltag: (A) SV Walpertskirchen (4.) Platz 8: TSV Gaimersheim – 43 Punkte (Tordifferenz +8) Gerettet ist der TSV Gaimersheim zwar noch nicht, allerdings müsste viel passieren, damit der TSV noch absteigt. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze.

29. Spieltag: (A) FC Langengeisling (10.)

30. Spieltag: (H) TSV Ober-/Unterhaunstadt (15.) Platz 9: FC Gerolfing – 42 Punkte (Tordifferenz +15) Der FC Gerolfing ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Rechnerisch ist ein Relegationsplatz aber noch möglich.

29. Spieltag: (H) SV Walpertskirchen (4.)

30. Spieltag: (A) FC Moosinning (2.) Platz 10: FC Langengeisling – 41 Punkte (Tordifferenz +16) Langengeisling spielt ein starkes Jahr 2026 und konnte die Relegationsplätze verlassen. Mit zwei Punkten Vorsprung hat der FCL alles in der eigenen Hand.

29. Spieltag: (H) TSV Gaimersheim (8.)

30. Spieltag: (A) TSV Rohrbach (5.) Platz 11: SpVgg Kammerberg – 39 Punkte (Tordifferenz -1) Deutlich enger wird es für die SpVgg Kammerberg. Der letzte Platz am rettenden Ufer reicht derzeit für den direkten Klassenerhalt, Altenerding hat aber ein Spiel weniger als die Spielvereinigung.

29. Spieltag: (A) TSV Ober-/Unterhaunstadt (15.)

30. Spieltag: (H) TSV München 1954 (13.) Platz 12: SpVgg Altenerding – 39 Punkte (Tordifferenz +3) Der Platz, den keiner haben will – aktuell belegt ihn die SpVgg Altenerding. Schon im Nachholspiel am Mittwoch kann Altenerding über den Strich springen.

24. Spieltag: (H) VfR Garching (7.)

29. Spieltag: (H) TSV Rohrbach (5.)

30. Spieltag: (A) SV Nord München-Lerchenau (1.) Platz 13: TSV München 1954 – 29 Punkte (Tordifferenz -28) Hinter Altenerding ist bereits alles entschieden. Der TSV München 1954 hat die Chance, die Klasse in der Relegation zu halten.

29. Spieltag: (H) FC Moosinning (2.)

30. Spieltag: (A) SpVgg Kammerberg (11.) Platz 14: SV Ampertal Palzing – 28 Punkten (Tordifferenz -13) Der SVA Palzing kann maximal noch auf Rang 13 springen, in die Relegation muss man aber sicher.

29. Spieltag: (A) VfR Garching (7.)

30. Spieltag: (H) FC Fatih Spor Ingolstadt (16.) Platz 15: TSV Ober-/Unterhaunstadt – 16 Punkten (Tordifferenz -59) Mit 16 Punkten abgeschlagen ist der TSV Ober-/Unterhaunstadt, dennoch bleibt die Relegation als letzter Rettungsanker. Der TSV hat Glück, dass Fatih Ingolstadt diese Saison noch schlechter war.

29. Spieltag: (H) SpVgg Kammerberg (11.)

30. Spieltag: (A) TSV Gaimersheim (8.) Platz 16: FC Fatih Spor Ingolstadt – 0 Punkte (Tordifferenz -106) Fatih Spor Ingolstadt erlebte eine Spielzeit zum Vergessen: Kein Punkt, -106 Tore. Bei Fatih Spor wird jeder froh sein, dass die Saison bald endet.