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Vereinsnachrichten
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Restart Aktive: SV Kirchzarten kehrt in Aktivenbereich zurück
Der SV Kirchzarten kehrt in den aktiven Männerfußball zurück: In der kommenden Saison geht der Verein mit einer neu formierten Mannschaft in der Kreisliga B an den Start. Der Kader umfasst 25 Spieler und setzt sich aus einer Mischung erfahrener Akteure und junger Spieler zusammen.
Nach intensiver Vorbereitung gilt das klare Ziel, sich sportlich in der Liga zu etablieren und gleichzeitig eine stabile Mannschaft zu entwickeln. Trainer Tobias Knab sieht sein Team gut aufgestellt: „Wir haben eine starke Einheit gebildet, in der Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt stimmen. Die Mannschaft hat Potenzial, sich im Laufe der Saison weiter zu entwickeln und konkurrenzfähig aufzutreten.“
Auch aus den Reihen der Spieler ist die Motivation spürbar. „Die Vorfreude ist groß. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und wollen als Team geschlossen auftreten und uns in der Liga behaupten.“
Abteilungsleiter Mathias Schulz betont: „Gerade nach der für uns alle sehr schwierigen Entscheidung der Abmeldung der Aktiven letztes Jahr, sind wir nun sehr froh über den Erfolg unseres Projekts „Restart Aktive“. Ein herzlicher Dank geht an alle, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben.“
Mit der Rückkehr in den Spielbetrieb setzt der SV Kirchzarten ein wichtiges Signal für den Verein und den Amateurfußball in der Region. Neben sportlichen Zielen steht dabei vor allem der nachhaltige Aufbau einer funktionierenden Mannschaft im Fokus.