Respektvoll miteinander „Drei Fragen an ...“: Marcel Baack von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Marcel Baack. – Foto: NFV

Diesmal stellt sich der Vorsitzende des NFV Kreis Stade Schiedsrichter-Ausschusses, Marcel Baack, unseren drei persönlichen Fragen. Er antwortet so, wie es sich für einen Offiziellen gehört, ausführlich.

Du bist sehr früh Schiedsrichter geworden. Jetzt bist du sogar der Vorsitzende des NFV Schiedsrichter-Ausschusses. Wie kam es dazu? Hast du vorher selber Fußball gespielt? Ich bin tatsächlich gar nicht sehr früh Schiedsrichter geworden – im Gegenteil: Als ich im März 2009 meinen Schein gemacht habe, war ich gerade 18 und damit fast der Älteste im Lehrgang.

Vorher hatte ich seit der G-Jugend beim FC Eintracht Oste beziehungsweise später in der JSG Oste/Oldendorf gekickt und anschließend noch ein Jahr in der damaligen 4. Herren des neu fusionierten FC Oste/Oldendorf. Da mir das große fußballerische Talent eher gefehlt hat, die Liebe zum Fußball aber immer riesig war, war der Schritt zum Schiedsrichter absolut logisch. Und es hat sich ausgezahlt: 2012 bin ich als Schiri in die Bezirksliga aufgestiegen – während wir mit der 4. Herren gleichzeitig in die 5. Kreisklasse abgestiegen sind. Da war dann ziemlich klar, wo meine Stärken eher liegen, und ich habe die Zeichen der Zeit erkannt und mich komplett auf das Pfeifen konzentriert. 2013 bin ich zusätzlich zum Pfeifen als Ansetzer in den Schiri-Ausschuss gerückt, 2015 wurde ich Lehrwart und stellvertretender Vorsitzender und seit 2020 darf ich den Ausschuss leiten. Das ist zwar ein sehr zeitintensives Ehrenamt, aber mit meinem starken Schiri-Ausschuss im Rücken und rund 200 motivierten Schiris im Kreis macht es einfach richtig Spaß.

Im Landkreis Stade haben wir gefühlt sehr viele Schiedsrichter (m/w/d). Was glaubst du, wie kam es zu dieser im Vergleich zu anderen Landkreisen sehr guten Entwicklung? Wir haben im Kreis tatsächlich eine außergewöhnlich gute Entwicklung – und das schon seit vielen Jahren. Die Basis: Unsere Vereine unterstützen uns unglaublich stark und melden regelmäßig viele neue Schiris zu den Kursen an. Das ist nicht selbstverständlich und ein riesiger Vorteil. Daher konnten wir uns schon länger auf die Schiedsrichter-Erhaltung konzentrierten. Hier ein paar Beispiele:

• Patensystem: Seit der Einführung 2019 setzen wir komplett auf das DFB Patensystem. Jeder Neuling wird in den ersten drei Spielen von einem erfahrenen Schiri begleitet. Das gibt Sicherheit und senkt die Abbrecherquote deutlich.

• Schnell selbst pfeifen: Früher sind die Hälfte der Jung-Schiris als Assistenten unterwegs gewesen – da entsteht kaum Bindung. Heute ist klar: Wer Schiri ist, pfeift auch eigene Spiele. Und das macht etwas mit der Identifikation.

• Fördergruppe für Talente: Für besonders motivierte und talentierte Schiris haben wir seit Jahren eine eigene Fördergruppe. Die besten bekommen sogar einen persönlichen Coach. So führen wir regelmäßig junge Leute an den Herrenbereich heran und qualifizieren sie teils auch für überkreisliche Aufgaben.

• Starke Gemeinschaft: Wir sind über die Jahre extrem zusammengeschweißt. Diese Gemeinschaft sorgt dafür, dass sich neue und erfahrene Schiris gleichermaßen wohlfühlen und gerne bleiben.

Dank dieser großen Zahl an engagierten Schiris sind wir mittlerweile so gut aufgestellt, dass wir nicht jeden Einzelnen „krampfhaft“ halten müssen. Wir können uns auf Entwicklung, Qualität und nachhaltige Strukturen konzentrieren – und das ist ein absoluter Luxus.