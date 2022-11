Respektable Leistung, aber keine Punkte Viktoria Arnoldsweiler verliert ersatzgeschwächt das Nachholspiel in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Frechen 20 mit 0:4. Am Sonntag geht es zu einem Schlüsselspiel nach Friesdorf.

Nach einer durchaus respektablen Leistung verloren die Kleeblätter im Nachholspiel der Fußball-Mittelrheinliga zu Hause gegen Frechen 20 mit 0:4.

Dabei fiel das 0:1 in der 72. Minute nach einem Sonntagsschuss in den Winkel von Patrick Friesdorf, das die Moral des Gastgebers merklich gebrochen hatte. „Die Mannschaft hat bis dahin auf Augenhöhe agiert, obwohl wir quasi mit dem letzten Aufgebot angetreten sind. Sie hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und war eigentlich bis zum Gegentor die bessere Elf in einem intensiven Spiel“, zog Peter Eschweiler ein enttäuschendes Fazit.

Während sich die Gäste bis zur 70. Minute nur eine halbe Chance für einen Treffer erarbeiten konnten, hätte es die Viktoria in der 65. Minute verdient gehabt, ihrerseits das 1:0 zu erzielen. Nach einer Hereingabe von Taher köpfte Theodoros Tsironas den Ball platziert aufs Tor, wo ein Frechener Abwehrspieler so eben noch kurz vor der Torlinie per Kopf klären konnte. In den letzten 20 Minuten wurden die Kleeblätter, die nochmals alles nach vorne warfen, klassisch ausgekontert. Armando Rexhepay (77./87.) sowie Umed Zandi (82.) trafen dann zum 4:0-Endstand.

Schon nach knapp einer halben Stunde sah sich das Arnoldsweiler Trainerteam gezwungen, den sich erneut am Knie verletzten Luis Cremer auszuwechseln und den noch leicht angeschlagenen Jannis Steltzner reinzuwerfen. Als sich dann in der 65. Minute zudem Ronald Lombaya (Adduktorenprobleme) verabschieden musste, kam mit Nico Meuser ein Spieler aus der zweiten Mannschaft.

„Gegenüber dem Sonntagspiel gegen Glesch-Paffendorf sahen wir schon eine deutliche Steigerung, von der Einstellung her war es eine gute Vorstellung und das Ergebnis spiegelt absolut nicht den Spielverlauf wider. Frechen hat heute über die Einwechslungen das Spiel entschieden“ resümierte Peter Eschweiler. Am Sonntag nun reist die Mannschaft erneut stark dezimiert zu einem weiteren Schlüsselspiel nach Friesdorf. Die Blau-Weißen haben nur drei Punkte Vorsprung auf Arnoldsweiler. Leichte Hoffnungen sieht der sportliche Leiter darin, dass möglicherweise mit Daniel Bleja, Dennis Dreyer oder Justin Krischer drei Stammspieler in den Kader zurückkehren könnten, um neue Optionen bei der Aufstellung zu haben.

Arnoldsweiler: Müller - Yamasaki, Daescu, M. Krischer, Cremer (27. Steltzner) - Ikai, Taher, Kiambeli, Lombaya (64. Meuser) - Sopo, Tsironas