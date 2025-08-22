Respekt vor den Sieglosen: Schwaigs Coach warnt vor Heimstetten

Eine Woche nach der 0:3-Niederlage gegen die Kleinen Löwen steht für den FC Sportfreunde Schwaig am heutigen Freitag um 19.30 Uhr das nächste Heimspiel an. Zu Gast ist mit dem SV Heimstetten eine der besten Adressen des gehobenen Amateurfußballs der letzten 25 Jahre.

Schwaig – Seit der Saison 2010/11 spielt das Team aus der Gemeinde Kirchheim ununterbrochen in der Bayern- (acht Saisonen) oder sogar Regionalliga (sieben). In der laufenden Saison errang die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert bisher vier Punkte bei vier Unentschieden und zwei knappen Niederlagen. Zuletzt verlor man zu Hause nach früher Führung am Ende noch 1:2 gegen Aufsteiger FC Gundelfingen.

Romert, vergangene Saison noch Co-Trainerin von Roman Langer, hofft deshalb, dass in Schwaig der erste Saisonsieg möglich ist: „Wir werden versuchen, den Bock umzustoßen und wissen, was auf uns zukommt. Schwaig ist sowohl in der Offensive als auch im Zentrum sehr stark, deshalb werden wir voll dagegenhalten müssen.“ Und auch ein mögliches Erfolgsrezept hat die ehemalige Bundesligaspielerin des FC Bayern parat: „Wir müssen sehr früh stören, damit es Schwaig nicht gelingt, sein Spiel durchzuziehen.“