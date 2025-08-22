Respekt vor den Sieglosen: Schwaigs Coach warnt vor Heimstetten

Eine Woche nach der 0:3-Niederlage gegen die Kleinen Löwen steht für den FC Sportfreunde Schwaig am heutigen Freitag um 19.30 Uhr das nächste Heimspiel an. Zu Gast ist mit dem SV Heimstetten eine der besten Adressen des gehobenen Amateurfußballs der letzten 25 Jahre.
Schwaig – Seit der Saison 2010/11 spielt das Team aus der Gemeinde Kirchheim ununterbrochen in der Bayern- (acht Saisonen) oder sogar Regionalliga (sieben). In der laufenden Saison errang die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert bisher vier Punkte bei vier Unentschieden und zwei knappen Niederlagen. Zuletzt verlor man zu Hause nach früher Führung am Ende noch 1:2 gegen Aufsteiger FC Gundelfingen.
Romert, vergangene Saison noch Co-Trainerin von Roman Langer, hofft deshalb, dass in Schwaig der erste Saisonsieg möglich ist: „Wir werden versuchen, den Bock umzustoßen und wissen, was auf uns zukommt. Schwaig ist sowohl in der Offensive als auch im Zentrum sehr stark, deshalb werden wir voll dagegenhalten müssen.“ Und auch ein mögliches Erfolgsrezept hat die ehemalige Bundesligaspielerin des FC Bayern parat: „Wir müssen sehr früh stören, damit es Schwaig nicht gelingt, sein Spiel durchzuziehen.“
Was auf sein Team zukommt, weiß auch Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck ganz genau: „Heimstetten hat eine richtig starke Truppe mit viel Erfahrung in dieser Liga. Wir müssen bedingungslos verteidigen und dürfen nicht so viele leichte Fehler machen wie zuletzt.“ Wie groß der Respekt vor den Gästen ist, zeigt auch das Statement von Schwaigs Fußballchef Wolfgang Lang: „Mit Heimstetten kommt ein sehr erfahrener Gegner zu uns. Zu dieser Saison hatten sie einen größeren Umbruch zu bewältigen, was den Start etwas holprig gemacht hat. Der Trainer und einige Leistungsträger mussten ersetzt werden, das braucht seine Zeit. Nichtsdestotrotz erwarten wir einen bärenstarken Gegner.“
Im Kader ändert sich wenig: Tim Schels wird aufgrund einer Muskelverletzung weiter fehlen, ebenso wie Fabio Groß nach seiner Schulterverletzung gegen Ismaning. Wieder zurück ist Florian Pflügler. Für Bilal Ibrahim, der diese Woche wieder ins Training eingestiegen ist, kommt ein Einsatz zu früh. Schwaig setzt auf die Fans, zumal es vorerst das letzte Heimspiel ist, bevor es dreimal auswärts zur Sache geht.⇥Tipp: 2:1 für Schwaig
Der Schwaiger Kader: Huber, Strunk, Jell, Gau, Brill, Leiber, Rohrhirsch, Ascher, Pflügler, Sommer, Günzel, Empl, Hesch, Hofmaier, Timbana, Roth, Schirbl, Gaedke, Ibrahim