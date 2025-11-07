Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Respekt und Rituale: So gehen die Torhüter in den B-Liga-Hit
Teaser KLB WETZLAR: +++ SG Nauborn/Laufdorf gegen SG Biskirchen/Ulmtal – das ist auch ein Duell der Keeper. Hier erzählen sie augenzwinkernd, wie sie sich auf Samstag vorbereiten und auf was es ankommt +++
Wetzlar. In der Fußball-B-Liga Wetzlar wirft das Spitzenspiel zwischen der SG Nauborn/Laufdorf und der SG Biskichen/Ulmtal (Sa., 14.45 Uhr) seine Schatten voraus: Zweiter gegen Erster, Meisterschafts-Mitfavorit gegen Top-Aufsteiger. Mehr Gipfeltreffen geht nicht. Gemeinsam mit den beiden Torhütern – Sebastian Weser hier, Sven Lehne dort – werfen wir einen Blick in den „Wanderrucksack“, der sie in noch luftigere B-Liga-Höhen und am besten zur Hinrundenmeisterschaft begleiten soll.