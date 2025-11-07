Respekt und Rituale: So gehen die Torhüter in den B-Liga-Hit

Wetzlar. In der Fußball-B-Liga Wetzlar wirft das Spitzenspiel zwischen der SG Nauborn/Laufdorf und der SG Biskichen/Ulmtal (Sa., 14.45 Uhr) seine Schatten voraus: Zweiter gegen Erster, Meisterschafts-Mitfavorit gegen Top-Aufsteiger. Mehr Gipfeltreffen geht nicht. Gemeinsam mit den beiden Torhütern – Sebastian Weser hier, Sven Lehne dort – werfen wir einen Blick in den „Wanderrucksack“, der sie in noch luftigere B-Liga-Höhen und am besten zur Hinrundenmeisterschaft begleiten soll.