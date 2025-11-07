 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ganz in seinem Element: Torwart Sven Lehne (hier noch im Trikot des FC Burgsolms) geht mit seiner SG Biskirchen/Ulmtal in das Spitzenspiel der Fußball-B-Liga Wetzlar gegen Verfolger SG Nauborn Laufdorf. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Respekt und Rituale: So gehen die Torhüter in den B-Liga-Hit

Teaser KLB WETZLAR: +++ SG Nauborn/Laufdorf gegen SG Biskirchen/Ulmtal – das ist auch ein Duell der Keeper. Hier erzählen sie augenzwinkernd, wie sie sich auf Samstag vorbereiten und auf was es ankommt +++

Wetzlar. In der Fußball-B-Liga Wetzlar wirft das Spitzenspiel zwischen der SG Nauborn/Laufdorf und der SG Biskichen/Ulmtal (Sa., 14.45 Uhr) seine Schatten voraus: Zweiter gegen Erster, Meisterschafts-Mitfavorit gegen Top-Aufsteiger. Mehr Gipfeltreffen geht nicht. Gemeinsam mit den beiden Torhütern – Sebastian Weser hier, Sven Lehne dort – werfen wir einen Blick in den „Wanderrucksack“, der sie in noch luftigere B-Liga-Höhen und am besten zur Hinrundenmeisterschaft begleiten soll.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

