Respekt-Kampagne mit Philipp Lahm – BFV kämpft gegen rauen Ton „Leidenschaft ja – Respektlosigkeit nein“ von Robert Gasser · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Kämpfen für Respekt und Anstand im Fußball: (v.l.) Verbandsjugendleiter Florian Weißmann, FC Bayern-Legende Philipp Lahm und BFV-Präsident Christoph Kern. – Foto: Beier/BFV

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So wollen die FC Bayern-Legende und der BFV den rauen Ton bei den Spielen bekämpfen.

Fußball soll verbinden, nicht spalten. Mit einer neuen, auf zwei Jahre angelegten Respekt-Kampagne wollen der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm ein deutliches Zeichen für Fairness, Toleranz und Wertschätzung setzen. Die Initiative wurde beim BFV-Verbandstag in Bad Gögging vorgestellt und richtet sich an alle, die den Amateurfußball in Bayern prägen – von Spielern und Schiedsrichtern über Trainer und Vereinsfunktionäre bis hin zu Eltern und Fans. „Leidenschaft ja – Respektlosigkeit nein“, brachte BFV-Verbandsjugendleiter Florian Weißmann das Ziel der Kampagne auf den Punkt. Sie solle sensibilisieren, schützen und den Fußball als Gemeinschaft stärken. „Das ist kein Nice-to-have, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Fußballs.“

Neue Kampagnen bündelt Maßnahmen Prominenter Botschafter der Initiative ist Philipp Lahm. Für den ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist Respekt weit mehr als ein sportliches Ideal. „Ein respektvolles Miteinander ist zentral für unsere Gesellschaft“, sagte Lahm in einer Gesprächsrunde auf dem Verbandstag. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit und gesellschaftlicher Polarisierung brauche es Orte, an denen Zusammenhalt gelebt werde.

Der Fußball könne dabei eine wichtige Rolle spielen. Schließlich erreiche er allein in Bayern an jedem Wochenende rund eine Million Menschen. „Kinder lernen hier spielerisch Regeln, Fairness und Rücksichtnahme“, betonte Lahm. Dass ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer dafür unzählige Stunden investieren, habe er bereits in seiner Kindheit erlebt. Der BFV sieht sich deshalb in einer besonderen Verantwortung. Zwar bewegen sich die Zahlen verbaler und körperlicher Übergriffe auf Sportplätzen weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dennoch registrieren viele Beteiligte eine Veränderung des Umgangstones. „Gefühlt hat sich etwas verändert. Der Ton wird rauer, die Hemmschwelle sinkt“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern. Deshalb wolle der Verband gemeinsam mit seinen Vereinen frühzeitig gegensteuern.