"Respekt": Grünwald holt in Unterzahl noch Last-Minute-Remis

Nach dem Platzverweis für Torwart Brandl kämpfte sich der TSV Grünwald zurück. Kapitän Bornhauser traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Auch in Unterzahl lässt sich der TSV Grünwald nicht unterkriegen: Zum Jahresabschluss holten sich die Grün-Weißen trotz des Platzverweises für Torwart Lukas Brandl mit dem 2:2 (1:1) beim Landesliga-Sechsten FC Schwabing einen hochverdienten Punkt, zur Freude ihres Trainers Sebastian Koch: „Respekt vor der Leistung meiner Mannschaft.“

Es ging flott los auf dem Kunstrasen an der Guerickestraße, beiden Seiten war das Selbstbewusstsein nach erfolgreichen Wochen anzumerken. Marco Bornhauser brachte die Grün-Weißen mit einem satten Flachschuss von rechts ins lange Eck in Führung (6.), Schwabing schlug durch Bendix Kruse schnell zurück (11.).

Die Grün-Weißen kontrollierten die Partie, die Gastgeber versuchten es mit langen Bällen auf die schnellen Angreifer. Ein solcher Pass war das Verhängnis für Brandl, der nach Ansicht von Schiedsrichter Maximilian Hafeneder außerhalb des Strafraums regelwidrig mit dem Arm parierte (34.).

Ersatzkeeper Dominik Stanic überzeugt

„Die Rote Karte muss man akzeptieren“, meinte Koch, obwohl nicht ganz eindeutig war, ob Brandl den Ball nicht doch in der Box berührte. Den TSV-Keeper ersetzte der 19-jährige Dominik Stanic, der sich gleich zweimal auszeichnete, gegen Giacinto Sibilia im eins gegen eins und unmittelbar danach bei einer verzinkten Flanke von Yannick Schad (40.).

Unmittelbar nach der Pause hatte Stanic gegen Schad aber das Nachsehen, der Schwabinger traf per Freistoß an der Mauer vorbei ins lange Eck (48.). Die Grün-Weißen ließen sich vom Rückstand indes nicht beeindrucken.

Bornhauser mit vier Treffern in drei Partien

Sie drängten auch zu zehnt auf den Ausgleich: Laris Stjepanovic spitzelte nach starkem Pass von Michael Hutterer knapp vorbei (70.), Felix Triftshäuser hatte nach einer tollen Einzelaktion Pech, weil sein Linksschuss am Pfosten landete (74.). Auf der anderen Seite hielt Stanic sein Team im Spiel, zudem verstolperte Sibilia den Schwabinger Matchball (82.).

Und dann schlug wieder Bornhauser zu: Nach einem langen Freistoß und Chaos im FCS-Strafraum traf er aus der Drehung zum 2:2 (90.+1). Es war der vierte Saisontreffer des Kapitäns, alle erzielte er in den letzten drei Partien des Jahres und trug so zum starken Endspurt des TSV bei, der als Fünfter mit 41 Zählern alle Chancen nach oben hat.

"Spieler haben verstanden, Erfolg ist kein Zufall"

„Punktemäßig bin ich zufrieden. Wir hatten Höhen und Tiefen mit dem krönenden Abschluss von fünf ungeschlagenen Spielen“, bilanzierte Koch, der sich mit der Vorstellung seines Teams in Schwabing absolut einverstanden zeigte: „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel in Unterzahl bestimmt.“

Für den Trainer ist der Jahresausklang mit vier Siegen und einem Remis „das Ergebnis von harter Arbeit. Die Spieler haben verstanden, dass Erfolg kein Zufall ist. Ich verlange viel. Ich dulde keine Nachlässigkeit, kein Ausruhen, kein Zurücklehnen. Aber diese Mannschaft zeigt, dass sie damit umgehen kann. Sie nimmt die hohen Anforderungen an und sie wächst daran. Darauf bin ich wirklich stolz.“

FC Schwabing - TSV Grünwald 2:2 (1:1) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Keller, Starke, Kubina, Sammer (46. Halbich), Hutterer, Triftshäuser (85. Bublitz), Leugner, Kosuch (34. Stanic), Stjepanovic Tore: 0:1 Bornhauser (6.), 1:1 Kruse (11.), 2:1 Schad (48.), 2:2 Bornhauser (90.+1) Rot: Brandl (34., Handspiel außerhalb des Strafraums)