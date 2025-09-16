Respekt für Scherpenberg und klare Aufgabe für Ratingen 04/19

In der zweiten Runde des Niederrheinpokals tritt Ratingen 04/19 am Dienstag (20 Uhr) beim SV Scherpenberg an – der Tabellenführer der Oberliga also beim Neunten der Landesliga, Gruppe 2. Klingt nach einer klaren Rollenverteilung, aber Damian Apfeld betont: „Das wird ein sehr, sehr schweres Pokalspiel bei einer Spitzenmannschaft der Landesliga.“

Der 04/19-Chefcoach ist nicht bekannt für extreme Überspitzungen, den Tabellenneunten zu einer Spitzenmannschaft zu erklären, ist stattdessen Ausdruck des großen Respekts für den Gegner, der bis zur 0:4-Heimklatsche am Freitagabend im Stadt-Derby gegen den GSV Moers ungeschlagen durch die Saison gekommen war mit zwei Siegen und zwei Remis.

Das Scherpenberger Torverhältnis von 9:9 ist ausgeglichen, während die Ratinger durch ihren 5:0-Heimsieg am Sonntag gegen den 1. FC Kleve nun bei 18:10 Treffern stehen und damit aktuell die Tormaschine der Oberliga sind – und bereits zehn verschiedene Torschützen in dieser Saison vorweisen können. Ihre Offensivqualitäten stellten sie nicht zuletzt beim 16:0-Kantersieg in der ersten Pokalrunde beim A-Ligisten FC Sterkrade unter Beweis.

Apfeld aber merkt an: „Scherpenberg hat schon am Freitag gespielt, wir am Sonntag. Und es war bei uns ja nicht wie beim FC Bayern München, der gegen den Hamburger SV schon nach 30 Minuten den Sieg klargemacht hatte.“ Der Erfolg gegen Kleve war erst in der zweiten Halbzeit und nach einer Roten Karte gegen die Gäste so klar geworden – 54 Minuten lang hatte es 0:0 gestanden. „Das Spiel hat schon Körner gekostet“, findet Apfeld und ergänzt: „Wir fahren mit großem Respekt nach Moers.“

Im Tor – darauf hat sich der 04/19-Trainer bereits festgelegt – wird er rotieren: Dennis Raschka übernimmt in Scherpenberg für Marvin Gomoluch. Einen „Pokal-Torwart“, wie es ihn in Ratingen etwa in der vergangenen Saison gab, will Apfeld aber nicht haben. „Ich entscheide das von Rundezu Runde“, sagt er. „Dennis Raschka wird Dienstag im Tor stehen, weil er das auch nach der Entscheidung für Marvin Gomoluch als unsere neue Nummer eins sehr, sehr gut gemacht hat in jedem Training. Er hat sich diesen Einsatz einfach verdient.“

Auch auf anderen Positionen könnte es Wechsel geben, schließlich gilt es, die Belastung in einer langen Saison zu steuern, und die Pause zwischen den Spielen am Sonntag und Dienstag ist nun einmal kurz. „Wir haben einen sehr guten Kader“, sagt Apfeld. „Die Jungs geben alle richtig Gas im Training. Das ist super – die Kehrseite für einen Trainer ist: Du kannst nicht alle spielen lassen, selbst wenn du es willst. Aber es ist wichtig für uns, eine stabile Achse zu haben. Du tust den Jungs auch keinen Gefallen, wenn du zehn Mal wechselst für ein Spiel, weil dann nicht alle im Rhythmus sind.“ Außerdem ist klar: „Der Pokal ist uns sehr wichtig, und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“, betont Apfeld. 04/19 fährt also zwar mit Respekt nach Scherpenberg, aber auch mit einem klaren Auftrag.