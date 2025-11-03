"Respekt an die Mannschaft" – Wendezelle siegt in Lamme

Matchwinner war Jakob Dettmer, der mit einem Doppelpack in der 36. und 45. Minute früh die Weichen auf Sieg stellte. Schon in der ersten Halbzeit dominierte Wendezelle das Geschehen auf dem Lammer Kunstrasen, spielte zielstrebig nach vorne und ließ defensiv kaum etwas zu.

„Das war ein überragender, überzeugender Auftritt von uns“, zeigte sich Trainer Marius Plote nach dem Spiel hochzufrieden. „Von Minute eins bis 90 hatte man nie das Gefühl, dass das Spiel in Richtung Lamme kippen könnte. Ein sehr erwachsener, sehr stabiler Auftritt von uns.“

Besonders beeindruckte den Coach, wie konsequent seine Mannschaft den Matchplan umgesetzt hatte: „Mit Ball haben wir viele gute Wechselbewegungen gemacht, immer wieder in die Tiefe gespielt und uns viele Chancen erspielt. Auch gegen den Ball war die Struktur da, die wir haben wollten – wir sind genau in den richtigen Momenten angelaufen.“

Wendezelle präsentierte sich taktisch diszipliniert und spielerisch reif – ein Spiegelbild der Entwicklung der letzten Wochen. „Respekt an die Mannschaft, sie hat eins zu eins das umgesetzt, was wir uns erarbeitet haben. Auf dieser Leistung kann man jetzt definitiv aufbauen – gerade mit Blick auf die kommenden zwei Topspiele“, betonte Plote.

Mit dem Sieg rückt der TSV Wendezelle (10–1–2, 55:14 Tore) bis auf zwei Punkte an Lehndorf heran und geht mit breiter Brust in die heiße Phase der Hinrunde.