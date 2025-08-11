„Respekt an das Team“ – Bergdörfer holt späten Punkt gegen SCW

Von Beginn an trat die SG Bergdörfer entschlossen auf. „Wir sind präsent reingekommen, waren gut drin und hatten die bessere Spielanlage“, erklärte Trainer Fabio Fröchtenicht. Folgerichtig fiel nach rund einer Viertelstunde der Führungstreffer: Eine Flanke von Dominik Diedrich veredelte Philipp Bode zum 1:0 Führungstreffer.

„Wir hatten dann noch weitere Chancen, Paul Müller fällt mir sofort ein. Wir waren in meinen Augen überlegen, haben es aber verpasst, das zweite oder dritte Tor nachzulegen“, so Fröchtenicht weiter.

Nach der Pause kippte das Spiel. „Wir sind nicht ganz so gut reingekommen“, räumte der Trainer ein. Der Ausgleich fiel durch einen sehenswerten Volley von Ingmar Peters aus gut 15 Metern – „ein Sonntagsschuss, der oben in den Knick fällt“. Bis dahin, betonte Fröchtenicht, habe der SCW „eigentlich nicht viele Chancen“ gehabt.

Die Partie blieb nun offen und ausgeglichen, ehe Paul Grothoff in der 80. Minute, ausgerechnet während einer kleinen Druckphase der Hausherren, die Gäste in Führung brachte. „Das war in meinen Augen vermeidbar. Aber was dann passiert ist, war wirklich positiv“, lobte Fröchtenicht.

Sein Team übernahm die Kontrolle, spielte druckvoll nach vorn und belohnte sich nur drei Minuten später: Tim Wedekin macht die Vorlage für ein "super rausgespieltes Tor", Bode vollendete zum 2:2. „Wir müssen in der zweiten Halbzeit sogar noch ein, zwei Großchancen machen. Aber am Ende ist der Punkt völlig in Ordnung“, fasste der Coach zusammen.

Sein Fazit fiel entsprechend differenziert aus: „Aufgrund der ersten Halbzeit war mehr drin. Aber wenn man so spät hinten liegt und noch zurückkommt, kann man zufrieden sein. Respekt an das Team.“

SG Bergdörfer – SCW Göttingen 2:2

SG Bergdörfer: Jonas Schnepel, Philipp Kühne, Simon Dluzinski, Adrian Hobrecht, Bastian Senger (74. Andre Diederich), Dominink Diedrich, Philipp Bode, Paul Müller (54. Tim Wedekin), Santee Nimely, Jens Ringling, Luca Michael Rusalo (70. Lennart Jauz) - Trainer: Fabio Fröchtenicht

SCW Göttingen: Enno-Bendix Behrens, Marc-Jannis Käding, Erik Schaper, Luis Martsch (58. Ole Düsing), Tim-Lennart Strüber, Alexander Probst, Paul Grothoff, Rico Simon (71. Luca Schmerbach), Lucca Sielaff, Ingmar Peters, Konstantin Brockmann - Trainer: Steffen Claassen - Trainer: Jasper Frohn - Trainer: Marc-Eugen Zimmermann

Schiedsrichter: Rainer Nickel

Tore: 1:0 Philipp Bode (16.), 1:1 Ingmar Peters (55.), 1:2 Paul Grothoff (80.), 2:2 Philipp Bode (83.)