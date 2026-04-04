Reset-Knopf und neue DNA: Kickers Emden setzt auf Lindemann Traditionsverein plant strukturellen Umbruch – neuer Trainer soll frische DNA bringen von red · 04.04.2026, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kickers Emden

Beim BSV Kickers Emden ist eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft gefallen: Zur Saison 2026/27 übernimmt Björn Lindemann das Amt des Cheftrainers. Der Regionalligist nutzt den Zeitpunkt bewusst für einen umfassenden Neustart – sportlich wie strukturell.

„Wir sind zu dem klaren Entschluss gekommen, dass wir uns zur kommenden Saison in zentralen Bereichen neu aufstellen müssen – und auch wollen“, erklären die Verantwortlichen und verweisen dabei auch auf die anstehende Reform der Regionalliga. Der Anspruch ist deutlich formuliert: „Mit reinem Feierabendfußball werden wir den nächsten Entwicklungsschritt nicht gehen können.“ Die Entscheidung für Lindemann ist dabei mehr als ein Trainerwechsel – sie ist Teil eines grundlegenden Strategiewechsels. „Zur neuen Saison drücken wir ganz bewusst den Reset-Knopf“, heißt es aus dem Verein. Neben verbesserten Rahmenbedingungen soll vor allem auf dem Platz eine neue Identität entstehen: „Gemeinsam mit Björn Lindemann wollen wir eine neue, hungrige Mannschaft aufbauen, die für einen mutigen, attraktiven und modernen Fußball steht.“

Der 44-Jährige, zuletzt beim SSV Jeddeloh tätig, gilt als Wunschlösung der Verantwortlichen. „Linde ist für uns die absolute Wunschlösung“, betonen sie und heben besonders seine Art hervor: „Er steht für einen technisch anspruchsvollen Fußball, bringt sehr viel Energie mit, spricht Klartext und hat eine klare Vorstellung davon, wie wir uns auf und neben dem Platz präsentieren wollen.“ Lindemann selbst zeigt sich hochmotiviert: „Kickers Emden ist ein Traditionsverein mit überragenden Fans. Dazu kommt mit Henning ein Verantwortlicher, der eine klare Vision hat, die sich mit meiner voll deckt.“ Sein Auftrag ist klar umrissen: „Wir wollen dem Verein eine neue DNA geben, mit der sich alle identifizieren können und auf die alle richtig Bock haben.“ Dabei gehe es nicht nur um sportliche Erfolge: „Unser Ziel ist es, Kickers sportlich wie strukturell weiterzuentwickeln und nachhaltig professioneller aufzustellen.“