Reset bei Niederhausen: Neues Trainerduo soll für Aufwind sorgen Alexander Schmid und Andre Vogel lösen beim A-Klassen-Kellerkind die Andreas Kowaletz und Eugen Braun ab

Es stand schon länger fest, dass Andi Kowaletz aus beruflichen und aus privaten Gründen das Spielertrainer-Amt beim VfR im Winter abgibt und zu seinem Heimatverein SV Thürnthenning wechseln wird. Man war beim VfR deshalb sowieso auf der Suche nach einem Ersatz für den in Moosthenning lebenden Kowaletz. Und auch der zweite Spielertrainer Eugen Braun hat sich inzwischen entschieden den VfR ebenfalls in Richtung SV Thürnthenning zu verlassen.







"Es musste was passieren, es musste sich was ändern. Wir mussten ein klares Zeichen setzen, damit die Mannschaft wieder mit viel Schwung und Elan die Frühjahrsrunde in Angriff nimmt. Wir wollen wieder eine Begeisterung entfachen“, zeigen sich die beiden Vorstände beim VfR, Stephan Metzner und Dominik Hahn, die für den Spielbetrieb mit zuständig sind, sehr motiviert. "Es ist keine Entscheidung gegen das bisherige Trainerduo Andi Kowaletz und Eugen Braun, sondern eine Entscheidung Pro VfR Niederhausen", lassen die beiden Mannschafts-Kapitäne Xaver Brandhuber Michael Rembeck verlauten.







Alexander Schmid kommt vom TV Reisbach, ist 33 Jahre alt, wohnt in Niederhausen und ist kein Unbekannter beim VfR. In der Meistersaison 2018/2019 war der neue Chefanweiser als Abwehrchef maßgeblich am Kreisklassen-Aufstieg beteiligt. Sein Heimatverein ist der TV Reisbach, bei dem er auf der Spielertrainer-Position schon Erfahrung sammelte und auch beim FC Zeholfing in der Kreisliga Straubing stellte er sein fußballerisches Können bereits unter Beweis. Schmid übernimmt in Niederhausen die Aufgabe des Cheftrainers an der Seitenlinie, unterstützt und dirigiert die VfR-Truppe also von außen.