Ligabericht
Spielertrainer Silas Barth (Mitte) und der Gladenbacher SC lassen die B-Liga-Konkurrenz bislang im Regen stehen. Auch die ärgsten Verfolger, wie hier die SG Dautphetal in Person von Manuel Freund (rechts), sehen sich von den Kreisoberliga-Reservisten meist in die Defensive gedrängt. © Jens Schmidt
Reservisten des GSC beeindrucken auf und neben dem Platz

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Der Spitzenreiter der Fußball-B-Liga hat die ersten 15 Spiele allesamt gewonnen. Die ärgsten Konkurrenten ziehen den Hut und liefern sich ein enges Rennen um die Vizemeisterschaft +++

Marburg-Biedenkopf. Die Hinrunde der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf wurde sicherlich von der Vorreiterschaft des Gladenbacher SC II überstrahlt. Das heißt aber nicht, dass anderenorts nur kalter Kaffee serviert wurde. Von „Muckefuck“ bis „Latte macchiato“ war alles dabei.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

