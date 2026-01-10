Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Reservisten des GSC beeindrucken auf und neben dem Platz
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Der Spitzenreiter der Fußball-B-Liga hat die ersten 15 Spiele allesamt gewonnen. Die ärgsten Konkurrenten ziehen den Hut und liefern sich ein enges Rennen um die Vizemeisterschaft +++
Marburg-Biedenkopf. Die Hinrunde der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf wurde sicherlich von der Vorreiterschaft des Gladenbacher SC II überstrahlt. Das heißt aber nicht, dass anderenorts nur kalter Kaffee serviert wurde. Von „Muckefuck“ bis „Latte macchiato“ war alles dabei.