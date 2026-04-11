Reservepokal: Lohfelden mit den besseren Nerven

Bei strahlendem Sonnenschein begann das Spiel, und es war von Anfang an eher ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften wirklich offensive Aktionen zeigte. Das lag vor allem daran, dass die Wölfe defensiv zwar gut standen, nach vorne jedoch relativ wenig zustande brachten, sodass es zu keinen nennenswerten Chancen kam. Und es ging mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Der zweite Durchgang begann ähnlich, beide Teams zeigten wenige Aktionen nach vorne, und mit dem Verlauf der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer hektischer. Trotzdem schaffte es keine der Mannschaften, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, und so bahnte sich ein Elfmeterschießen an.

Im Elfmeterschießen stand es nach den regulären Schützen 4:4, sodass sich das Elfmeterschießen so lange verlängerte, bis alle elf Spieler einmal geschossen hatten. Am Schluss stand das Ergebnis 9:8 für den FSC Lohfelden II, die im Finale am 1.5. auf den TSV Heiligenrode II treffen.