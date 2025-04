Reserven-Pokal: das Finale lautet Wiltz – Mamer – oder doch nicht?

Droht im Reserven-Pokal schon wieder Ungemach? Das zweitklassige Mamer siegte am vergangenen Freitag mit 1:0 bei der drittklassigen US Feulen und qualifizierte sich sportlich für das Endspiel. Doch die Partie dürfte ein Nachspiel haben: wie FuPa aus Kreisen beider Clubs bestätigt bekommen hat, wird es am Donnerstag eine Untersuchung vor dem Verbandsgericht geben, da Mamer u.U. einen nicht spielberechtigten Spieler aufgeboten haben soll. Die Gäste sollen sechs Akteure des letzten offiziellen Spiels der 1.Mannschaft eingesetzt haben, erlaubt sind deren fünf.

Scheinbar soll das Regelwerk aber undurchsichtig sein, so dass sich auch Feulen nicht sicher ist, ob man Recht bekommen wird und nachträglich ins Finale einzieht. Kurios dabei ist, dass Feulen das Halbfinale, das man gegen Bissen eigentlich mit 14:3 (!) verloren hatte, bereits über den Weg am grünen Tisch erreichte. Egal ob nun Feulen oder Mamer im Endspiel stehen wird, dort wird Erstligist Wiltz warten, das sich am Dienstag mit 5:3 in Itzig durchsetzte. Spätestens am Freitagnachmittag mit Veröffentlichung des Berichtes des Verbandsgerichts dürfte Klarheit herrschen. Das Finale soll im Prinzip am 27.Mai stattfinden.