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Ligabericht
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Reserven: Lorentzweiler und Differdingen steigen in die 1.Klasse auf
Käerjeng steht unmittelbar vor dem Meistertitel. Ergebnisrückblick der vergangenen Tage.
von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Lorentzweiler kehrt in die 1.Klasse zurück – Foto: GD Fussballfotoen