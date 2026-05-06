 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Reserven: Lorentzweiler und Differdingen steigen in die 1.Klasse auf

Käerjeng steht unmittelbar vor dem Meistertitel. Ergebnisrückblick der vergangenen Tage.

von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Lorentzweiler kehrt in die 1.Klasse zurück
Lorentzweiler kehrt in die 1.Klasse zurück – Foto: GD Fussballfotoen

Verlinkte Inhalte

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Klasse 1

Mo., 04.05.2026, 19:30 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
4
4
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
3
4
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
4
7
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
5
1
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
4
2
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
1
0
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
4
3
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
3
0
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
5
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
2
3
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
4
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
1
4

👉 Fotogalerie

Klasse 2, 2.Bezirk

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
2
3
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
5
2
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
2
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
5
0
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
4
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
4
3
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
AS Wintger
AS WintgerWintger
0
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
6
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
2
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
1
6
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
7
1
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
4
2
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
0
3
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
3
1
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
8
2
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Gestern, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
3
4
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
5
2
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
1
4
Abpfiff

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
0
4
Abpfiff

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
0
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
9
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
1
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
3
4
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
3
0
§ Urteil

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
2
6
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger II
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
0
1
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
0
8
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
3
8
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
0
3
§ Urteil

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Brouch
FC BrouchBrouch
1
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
2
6
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
0
3
§ Urteil

👉 Elf der Woche

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
SC Ell
SC EllEll
0
7
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
0
3
§ Urteil

Klasse 4, 3.Bezirk

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
3
0
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
3
5
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
2
7
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
1
6
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
1
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
1
4
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Die Begegnung zwischen der US Esch und Käerjeng II musste FuPa-Informationen zufolge abgesagt werden, da sich kein Schiedsrichter einfand.

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
5
1
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
Abgesagt

Sa., 02.05.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
3
5
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
2
2
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
2
5
Abpfiff

Mo., 04.05.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
CS Sanem
CS SanemSanem II
5
1
Abpfiff