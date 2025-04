Reserven: Forfait-Pleiten für zwei potenzielle Pokal-Halbfinalisten

Wie gewonnen, so zerronnen: die Herren-Reserven von Atert Bissen und Differdingen 03 hatten ihre Pokalviertelfinalspiele kaum erfolgreich hinter sich gebracht, da stellte das Verbandsgericht Unregelmäßigkeiten fest und belegte beide Teams mit einer Forfait-Niederlage.

Bissen, das eigentlich 14:3 (!) gegen Feulen gewann, bekam so am grünen Tisch einen 0:3-Niederlage aufgebrummt. Dasselbe Schicksal erlitt Differdingens „Zweite“, die das Spiel in Itzig mit 5:0 für sich entschieden hatte. Laut Bericht des Verbandsgerichts hatten beide Mannschaften nicht spielberechtigte Akteure auf ihren Spielberichtsbögen eingetragen.