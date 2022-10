Reserven: Ergebnisrückblick auf den 6.Spieltag Die schönste schrieb das Spiel Wilwerwiltz - Harlingen +++ Elf der Woche in gleich vier Klassen!

Es gibt Dinge, die sind einfach wichtiger als der Fußball. Doch es sind auch genau diese Dinge, die den Fußball so schön machen. Am Samstag kurz nach Mitternacht veröffentlichte der FC Kiischpelt Wilwerwiltz einen Social-Media-Post, den auch das Tageblatt aufgriff und über den wir ebenfalls kurz berichten wollen.

Der an Krebs erkrankte Kiischpelt-Kapitän Kevin Juillet wurde für das Reserven-Spiel gegen Harlingen-Ischpelt für rund zehn Minuten eingewechselt, ein paar Tage nach einer Chemotherapie, wie sein Club berichtete. „Mit Geld nicht zu bezahlen“ beschrieb man diese Momente. FuPa möchte sich an dieser Stelle den vielen Genesungswünschen anschließen und sich bei „Julis“ Verein bedanken, dass dieser Moment auch in der FuPa-Statistik festgehalten wurde!