Ligabericht
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Reserven: Ergebnis-Rückblick auf den 4.Spieltag

Alle Spiele, alle Tore – und alle Tabellen!

Klasse 1

Mo., 06.10.2025, 19:30 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
0
2
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
0
2
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
3
2
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
5
2
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
4
1
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
2
4
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
4
2
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
11
2
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
1
1
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
2
0

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
6
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
5
1
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
10
3
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
8
1
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
4
5
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
1
3
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
4
1
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
1
0
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
5
5
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
1
0
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
AS Wintger
AS WintgerWintger
0
4
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
4
2
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
1
6
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
1
4
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
5
1
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
1
1
Abpfiff

Sa., 04.10.2025, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
3
0

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
Abgesagt

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
2
5
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
5
4
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
2
1
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
3
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
3
1
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
2
2
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
2
0
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger II
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
4
2
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
5
4
Abpfiff

Sa., 04.10.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
0
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
1
2
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
2
0
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
4
1
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
3
0
§ Urteil

Sa., 04.10.2025, 18:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
7
4
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
2
1
Abpfiff

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
3
3
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Brouch
FC BrouchBrouch
0
8
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
3
4
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
4
2
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
1
8
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
6
1
Abpfiff

Sa., 04.10.2025, 18:40 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
0
2
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
3
4
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
CS Sanem
CS SanemSanem II
2
5
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
2
1
Abpfiff

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
2
8
Abpfiff

Sa., 04.10.2025, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
US Esch
US EschUS Esch
2
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
6
0
Abpfiff

