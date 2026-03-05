 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Reserven: die Ergebnisse des 13.Spieltags

Käerjeng deklassiert Jeunesse in der 1.Klasse – alle Spiele, alle Tore

von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Lorentzweiler (in orange) gewann mit 2:0 in Mamer
Lorentzweiler (in orange) gewann mit 2:0 in Mamer – Foto: GD Fussballfotoen

Klasse 1

Mo., 02.03.2026, 19:30 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
2
4
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
2
1
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
3
1
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
3
2
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
11
1
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
6
2
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
6
2
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
US Feulen
US FeulenFeulen
9
0
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
0
2

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
3
3
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
2
1
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
0
3
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
7
3
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
3
0
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
2
3
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
5
4
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
7
2
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
2
5
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
2
2
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
2
0
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
6
0
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
1
6
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
AS Wintger
AS WintgerWintger
3
3
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
8
2
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Sa., 28.02.2026, 16:30 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
1
5
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
2
3
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
4
0
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
3
2
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
5
1
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
3
1
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
2
0
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
4
2
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
4
2
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
1
5
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
1
4
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
3
0
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger II
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
3
1
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
0
5
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
2
8
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
1
4
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
5
0
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
1
6
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
4
7
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
3
0
§ Urteil

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
0
0
§ Urteil

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Brouch
FC BrouchBrouch
7
0
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
1
2
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
CS Sanem
CS SanemSanem II
5
3
Abpfiff

Mo., 02.03.2026, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
1
5
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
0
4
Abpfiff

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
6
4
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
3
8
Abpfiff

Di., 03.03.2026, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
US Esch
US EschUS Esch
2
0
Abpfiff