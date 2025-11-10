Das Reservemasters in Mönchengladbach geht in die nächste Runde. – Foto: Tim Siebmanns

Reservemasters 2026: Alle Neuigkeiten im Überblick! Zum zweiten Mal richtet die SpVg Odenkirchen das Mönchengladbacher Reservemasters aus - erneut wird die Gladbacher Bank der Namenssponsor.

Nach der erfolgreichen Wiederauflage des beliebten Reservemasters in Mönchengladbach geht das Turnier am 31. Januar 2026 in die zweite Runde. Spielort wird erneut die Sporthalle Mülfort sein. Jede Reserve-Mannschaft des Kreises Mönchengladbach/Viersen kann sich ab sofort auf eine Teilnahme bewerben.

Unter der Mailadresse Reservemasters.mg@gmx.de können sich interessierte Mannschaften direkt beim Veranstalter melden. Außerdem können auch Lose für das Turnier vorbestellt werden. Die Karten werden, wie bereits im vergangenen Jahr, als Lose verkauft. Ein Los kostet 10 Euro. Mit einem Los wird nicht nur der Zugang zum Mülforter Budenzauber ermöglicht, auch die Aftershow im Vereinsheim der SpVg 05/07 Odenkirchen ist inbegriffen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, günstigere Einzelkarten für die jeweilige Veranstaltung zu erwerben. Diese gelten ebenfalls als Los und kosten jeweils 6 Euro. Jedes Los nimmt automatisch an der Verlosung eines Reisegutscheins teil.

Einer der Mitorganisatoren zeigt sich zufrieden über die Resonanz in der Stadt: „In unseren Überlegungen spielte, aufgrund der hohen Nachfrage, schon dieses Jahr eine Ausweitung auf zehn Mannschaften eine Rolle. Letztlich haben wir uns jedoch als Veranstalter dagegen entschieden, möchten gleichzeitig aber auch anderen Teams die Möglichkeit geben, am Turnier teilzunehmen. Deswegen die Bewerbungsmöglichkeit. Wir freuen uns, dass wir nach der erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr erneut das Reservemasters veranstalten dürfen und wir mit der Stadt Mönchengladbach auch für das Jahr 2026 übereingekommen sind."