Reserve zieht zurück und Verlängerungen beim Landesliga-Dritten

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Franken

Rückzug Reserve SGM FC Unterheimbach/ASV Scheppach/Adolzfurt

Die SGM FC Unterheimbach/ASV Scheppach-Adolzfurt hat mit sofortiger Wirkung ihre Reserve- Mannschaft wegen Spielermangel vom Spielbetrieb der Reserve Staffel 2 zurückgezogen. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen, die noch offenen Partien werden abgesetzt.

SG Empfingen

Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Der Tabellendritte der Landesliga Württemberg, Staffel 3, kann auch künftig auf Andrej Schlecht und Moritz Zug bauen. Beide Spieler haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben.

Mit Andrej Schlecht bleibt eine wichtige Stütze der Defensive erhalten. Der Abwehrspieler hat in der laufenden Saison mehrfach seine Bedeutung für das Team unter Beweis gestellt und sorgt mit seinem Stellungsspiel und seiner Präsenz für Stabilität in der Hintermannschaft.

Auch Moritz Zug bleibt Teil des Empfinger Kaders. Der Offensivspieler bringt durch seine Vielseitigkeit zusätzliche Optionen im Angriffsspiel. Mit seiner Erfahrung und seinem variablen Spielstil verschafft er der Mannschaft immer wieder neue Möglichkeiten in der Offensive.

Die Verantwortlichen der SGE freuen sich über die Verlängerungen und blicken gemeinsam mit beiden Spielern optimistisch auf die kommende Saison.

