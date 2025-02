Reserve siegt gegen B-Ligisten...

Direkt vor dem Spiel der ersten Mannschaft ist die Reserve in Jungingen gegen die erste Garnitur der SGM Nellingen im Einsatz. Und der TSV kommt richtig gut ins Spiel. Schöne Kombination, schnelles Spiel nach vorne und eine kontrollierte Defensive prägen die ersten Minuten, die dann auch durch das 1-0 von Benz belohnt werden. Mit zunehmender Spieldauer lässt der TSV etwas federn, wenngleich das 1-0 in die Pause gebracht wird. In der zweiten Halbzeit nutzt Wenninger einen Fehler zum 2-0 aus. Die Entscheidung fällt nach einem hohen Ballgewinn und schneller Kombination, die Bückle zum 3-0 verwertet. Der TSV gewinnt letztlich verdient.