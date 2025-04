Reserve mit knappem Heimsieg

Bei strahlendem Sonnenschein und starkem Wind startete das Spiel der 2.Mannschaften von Ballendorf und Thalfingen. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften erstmals in die Partie und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ohne wirkliche Tormöglichkeiten ab. In der 20. Min war ein Eckball die erste wirkliche Tormöglichkeit der Ballendorfer Mannschaft. Mithilfe des starken Windes kam der direkte Eckball gefährlich aufs Tor.

In der 29. Min war die erste gefährliche Chance der Thalfinger Mannschaft durch einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, der jedoch weit sein Ziel verfehlte. Mittlerweile hatte Ballendorf das Spiel weitestgehend unter Kontrolle, konnte sich einige Chancen erarbeiten, jedoch fehlte der erfolgreiche Abschluss ins Tor. So auch in der 34. Min als Patrick S. mit einem Schuss am Torwart scheiterte und der Abpraller von Philip H aus kurzer Distanz überm Tor landete. Bis zur Halbzeit waren es noch mehrere Chancen die leichtfertig vergeben wurden und so der Vorsprung nicht ausgebaut werden konnte. Thalfingen lief Ende der ersten Halbzeit oftmals nur hinterher.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich die Ballendorfer Mannschaft schwer an die erste Halbzeit anzuknüpfen und so kam Thalfingen deutlich besser ins Spiel als sie es in der ersten Halbzeit waren. So waren in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit die Chancen auch bei den Thalfingern. So war es auch in der 55. Min als ein langer Ball aus dem Halbfeld auf den Thalfinger Stürmer kam, der den Ball über Nils hinweg zum 1:1 einköpfte.

In der 62. Min die schnelle Antwort aus dem Nichts. Jan David S. mit einem Pass quer vor dem Tor auf Patrick S., der den Ball nur noch ins Tor einschieben musste. 2:1. Dies löste dann auch einen Ruck in der Mannschaft aus, dass nun wieder mehr investiert werden muss wenn das Spiel gewonnen werden will.

In der 70. Min eine weitere Chance für Ballendorf, als der Thalfinger Torwart einen Klärungsversuch direkt zu Philip H. spielt, der jedoch den Ball nicht so schnell verwerten kann wie der Torwart wieder zur Stelle ist und seinen Fehler ausbügelt. Das Spiel geht nun hin und her mit Chancen auf beiden Seiten.

Zum Ende der Partie, wie zu Beginn, ein Spiel welches sich viel im Mittelfeld abspielt mit keinen gefährlichen Toraktionen. Nach 2 min Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter zum 2:1 Heimsieg ab.