Reserve geht am Dammfeld unter

In der vorgezogenen Samstagspartie bei der FT Forchheim kam unsere zweite Mannschaft schwer unter die Räder und musste trotz torloser erster Hälfte am Ende fünf Gegentore wegstecken. Die Gastgeber präsentierten sich als echte Spitzenmannschaft, glänzten durch eine gute Raumaufteilung und viel Ballbesitz auch schon im ersten Durchgang. Die Bossert-Elf konnte anfänglich nur hinterherrennen, wenngleich die Hausherren auch keine Großchancen zu verzeichnen hatten. Lediglich zwei Abschlüsse aus der zweiten Reihe wurden notiert und die gefährlichste Aktion klärte Thomas Ernst kurz vor der Linie. Wenn die TSV-Reserve mal den Ball hatte, war er meist schnell wieder weg, doch zwei Abschlüsse sprangen auch für sie heraus. Den ersten vergab Nils Schraud in der Anfangsphase, den zweiten jagte Max Wenz kurz vor der Halbzeit allein auf weiter Flur über das FT-Gehäuse. Den Spielanteilen nach war das 0:0 zur Pause aber doch eher glücklich aus TSV-Sicht.

Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber nochmal eine Schippe drauf und gingen durch Leon Abt dann auch direkt in Führung (51.). Ihre Dominanz münzte die FT in Minute 62 weiter in Tore um, sodass es schnell 2:0 stand. Kurz darauf erkämpfte sich Bonavia stark den Ball, bevor ihm im direkten Duell mit FT-Keeper Hary die Nerven versagten. Eine Ablage auf die eingelaufenen Mitspieler wäre die bessere Option gewesen. So blieb dem TSV der Anschlusstreffer versagt und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Turner spielten sich förmlich in einen Rausch und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase (75./83./88.) um drei weitere Treffer in die Höhe. Ein bitterer Nachmittag für unsere Zweite, die dem Gegner an diesem Tag in so ziemlich allen Belangen unterlegen war. Am nächsten Sonntag kommt mit dem SC Schielberg der Tabellenführer an den Mühlenweg – da wird man sich gänzlich anders präsentieren müssen, um nicht die nächste deutliche Schlappe einzustecken.