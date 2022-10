Reserve des VfB 03 Hilden will Oktober vergolden Die Hildener haben in diesem Monat alle Spiele in der Fußball-Landesliga gewonnen und wollen diesen Lauf am liebsten am Sonntag bei der Holzheimer SG fortführen.

Holzheimer SG - VfB 03 Hilden II. Nach dem dritten Sieg in Serie konstatiert der Chefcoach des VfB 03 Hilden II, Zlatko Mustedanagic, zu Recht: „Wir haben derzeit einen guten Lauf, und den wollen wir am Sonntag fortsetzen. Natürlich wissen wir, dass wir vor einer schweren Aufgabe stehen, aber unsere Mannschaft hat sich das nötige Selbstvertrauen und die Qualität erarbeitet, auch diese zu lösen.“ Das Vertrauen in die eigene Stärke resultiert auch aus dem Vorrücken auf den zweiten Tabellenplatz der Landesliga, Gruppe 1 – weil der Rather SV im Topspiel am vergangenen Wochenende gegen Klassenprimus FC Büderich mit 0:2 unterlag.

Holzheim gegen Hilden lautet also am Sonntag, Anstoß 15 Uhr, das Verfolgerduell auf der Sportplatzanlage Reuschenberger Straße. Die Gastgeber gehen als Sechster und mit 14 Punkten in die Partie, rangieren fünf Zähler hinter den Hildenern. Das ist indes kein Freibrief für die Gäste, den Gegner auch nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähnlich wie in der vergangenen Saison, beide Mannschaften entschieden ihr Heimspiel jeweils für sich, scheint der Ausgang völlig offen. „Wir können uns schon vorstellen, dass uns da in Holzheim ein heißer Tanz erwartet. Aber in erster Linie hat die SG ein Team, das richtig gut kicken kann und viel Landesliga-Erfahrung auf den Platz bringt“, betont Manuel Mirek. Vorsicht bei Holzheims Achse

Der Co-Trainer des VfB 03 Hilden II denkt da in erster Linie an die Achse mit Tom Nilgen (28) und Kapitän Pascale Schneider (30) in der Deckung, an die Mittelfeldstrategen Christos Pappas (32) und Stephan Warneck (33) sowie Angreifer Yannick Joosten. Letzterer ist zwar mit seinen 25 Lenzen noch nicht ganz so routiniert, weiß aber umso mehr, wo das Tor steht: Sieben Treffer in ebenso vielen Partien unterstreichen das. Aber auch auf Nilgen müssen die Hildener achten. Der Abwehrchef war kurz vor Toresschluss (81. Minute) höchstpersönlich für den jüngsten 1:0-Sieg bei Victoria Mennrath verantwortlich: Mit einem „Kunstschuss aus über 50 Metern“, wie in der örtlichen Presse tags darauf zu lesen war. „Wir sollten gegnerische Freistöße, selbst aus 20, 25 Metern, vermeiden. Der Nilgen ist selbst aus dieser Entfernung für ein Tor gut“, gibt Mirek seinen Jungs mit auf den Weg. Der Coach ergänzt: „Aber wir wissen natürlich, wie wir die Aufgabe angehen, haben unser Konzept. Der 5:0-Sieg gegen Mönchengladbach war klasse herausgespielt, dennoch haben wir in dieser Woche im Training noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht.“

Das Premiumziel bringt der 35-Jährige auf den Punkt: „Wir haben in diesem Monat alle drei Spiele gewonnen, jetzt wollen wir den Oktober mit dem vierten Dreier so richtig vergolden.“ Und schließlich möchte die VfB-03-Reserve in gut 14 Tagen immer noch als direkter Verfolger zum „Gipfeltreffen“ nach Büderich fahren. Gut möglich, aber dann muss neben Holzheim in einer Woche auch die Hürde Viersen genommen werden. Am Sonntag steht erneut Oberliga-Keeper Bastian Sube, der sich zuletzt gegen Gladbach in starker Form präsentierte, zwischen den Pfosten. Es fehlen die verletzten Nils Piotraschke (Knie) und „Henne“ Schnittert (Rippe).