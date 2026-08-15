Reserve des TSV Murnau setzt auf engere Verzahnung mit der Landesliga-Mannschaft

Das Murnauer Team: (h.v.l.) Kilian Meißner, Patrik Cerovecki, Michael Wallrapp, Stefan Leitner, Yllnor Avdija, Eliah Heiland, Paul Juntke, Agon Gashi, Simon Sporrer; (M.v.l.) Johannes Schmidt, Christoph Senftl, Trainer Christoph Geißlinger, Michael Adelwart, Co-Trainer Jakob Kreutterer, Andreas Haidl, Josef Zech, Dawit Muras, Maximilian Wittig; (v.v.l.) Julius Oetke, Gabriel Taffertshofer, Lucas Höck, Benedikt Wallrapp, Constantin Humpa, Josef Bierling und Christoph Stelzl. – Foto: Andreas Mayr

Mit dem Saisonstart am Samstag in Otterfing (15 Uhr) beginnt für sie ein neuer Abschnitt. Erstmals leiten sie ein Kreisliga-Team bei den Männern. Dreimal die Woche wird trainiert, so versuchen sie auch, neue Leute anzuziehen, respektive die eigenen zu halten. Sie haben’s nicht leicht, um sie herum haben eine Reihe emsiger Vereine schöne Projekte hochgezogen, Habach , Ohlstadt, Polling , um nur ein paar zu erwähnen. Dort zelebriert man Kreisliga-Fußball, versucht, Jugendspieler vom TSV loszueisen, für die sich die Landesliga (noch) außer Reichweite befindet.

Ein kräftiger Föhnwind bläst gerade die Murnauer Fußballer voran. In der Landesliga reihen sie Spektakel an Spektakel, und Christoph Geißlinger setzt ganz darauf, dass ein Hauch davon auch sein Team erreicht. Gemeinsam mit seinem Spezl Jakob Kreutterer hat er im Sommer die Reserve der Drachen übernommen. Die beiden sind ein Beispiel dafür, dass sich die Entwicklung regionaler Kräfte nicht nur auf Spieler beschränkt. Beide coachten einst gemeinsam in Eglfing in der Kreisklasse, ehe Geißlinger nach Murnau weiterzog – und wenig später auch Kreutterer anzog. Beide kommen aus Spatzenhausen, „wohnen nur fünf Minuten vom Platz weg“, sagt Geißlinger, und fügen sich hervorragend in das Team um Andreas Haidl, den Sportlichen Leiter, ein. Gesprochen wird Bairisch, nach dem Training sitzt man lange zusammen.

Cerovecki, Bierling und Taffertshofer sind zurück beim TSV Murnau

In diesem Jahr wirkte Murnau aktiv dagegen. Haidl bringt beide Teams wieder näher zusammen. Dienstag hat er den sogenannten Turnier-Tag eingeführt, an dem sich im Training bekriegt wird. Auch die Spieler der Reserve nehmen am wöchentlichen Wettkampf teil. Sobald der Alltag in allen Teams angelaufen ist, möchte Haidl die Kicker auch beim positionsspezifischen Training integrieren. Er erwartet, „dass sie anschieben, Bock haben, zuverlässig sind und eine hohe Beteiligung zeigen“. Im Gegenzug stellt er ihnen mehr Trainings- oder gar Spielzeit im Landesliga-Aufgebot in Aussicht.

Mit diesem Konzept haben sie ihren, ehemals sehr kleinen Kern auf um die zehn Mann aufgestockt. Auch wenn die Murnauer gerne noch zwei, drei Leute mehr gehabt hätten. Mit Patrick Cerovecki, Nico Bierling und Gabriel Tafferthofer kehrten drei aus Garmisch-Partenkirchen zurück, die erkannt haben, dass man als junges Talent nicht immer gleich nach den Sternen greifen muss. Sie reihen sich nun demütig im zweiten Glied ein.

Spieler aus der A-Jugend sind zu den Herren des TSV Murnau aufgerückt

Auch aus der letztjährigen A-Jugend, die einen Großteil des Kaders stellte, rücken nun Spieler fest ins Team. Einige von ihnen haben sich aber auch mit Ende der Jugendlaufbahn von den Drachen verabschiedet. Wer dann wo spielt, karteln die Coaches untereinander aus. Im Drei-Wochen-Takt treffen sie sich zur Trainersitzung, Haidl schaut sich fast jedes U19-Training an. Aus dem Nachwuchsteam unterstützen auch künftig wieder einige Spieler den Seniorenbereich. Wenn auch nicht mehr ganz so viele wie bislang. Der Jahrgang 2008 ist lange nicht so breit wie andere – und die 2009er sind erst im neuen Jahr spielberechtigt. Bitter ist der Ausfall von Christoph Senftl, der sich gar auf dem Sprung gen Landesliga befand und sich das Kreuzband gerissen hat.

Wo diese Melange am Ende landet, vermag Geißlinger nicht abzuschätzen. In der Vorbereitung hat er intensiv an der Defensive geschraubt. „Wir müssen den Gegentorschnitt nach unten bringen“, betont er. In der ausgeglichenen Kreisliga hofft er auf etwas mehr Ruhe. Oder wie es der Chef, Haidl, sagt: „Auf eine sorgenfreie Saison.“