Reserve des SC Wiedenbrück feiert enorm wichtigen Sieg

Matthäus Wieckowicz (r.) unterliegt mit dem SV Spexard im Kreisderby gegen den SC Wiedenbrück II. – Foto: Jens Dünhölter

Kreis Gütersloh. Türkgücü Gütersloh verliert in der Fußball-Bezirksliga 2 die Spitzenplätze immer weiter aus den Augen, hatte am Wochenende zudem spielfrei. Sieben Punkte Rückstand auf Rang eins sind es jetzt für den Tabellenvierten. Im Kreisderby in Spexard feierte Kellerkind SC Wiedenbrück derweil einen enorm wichtigen 1:0-Erfolg.

SV Spexard – SC Wiedenbrück II 0:1 (0:0). „Wir haben heute drei Punkte verschenkt“, ärgerte sich Spexards Coach Marc Hunt nach der Niederlage im Kreisderby. Ein Chancenverhältnis von insgesamt 13:2 zu Gunsten seiner Mannschaft hatte der erfahrene Trainer im Heimspiel beobachtet, „aber wenn man seine Tore nicht macht, klingelt es meistens auf der anderen Seite. Genau das ist heute passiert“, monierte Hunt. Enes Saygili hatte in der 85. Minute das goldene Tor für den SC Wiedenbrück II markiert, der durch diesen Erfolg auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte, nach wie vor als Tabellen-13. aber punktgleich mit dem TuS Leopoldshöhe auf Rang 14 ist.