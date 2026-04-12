Reserve des SC Wiedenbrück feiert enorm wichtigen Sieg

Kreis Gütersloh. Türkgücü Gütersloh verliert in der Fußball-Bezirksliga 2 die Spitzenplätze immer weiter aus den Augen, hatte am Wochenende zudem spielfrei. Sieben Punkte Rückstand auf Rang eins sind es jetzt für den Tabellenvierten. Im Kreisderby in Spexard feierte Kellerkind SC Wiedenbrück derweil einen enorm wichtigen 1:0-Erfolg.
SV Spexard – SC Wiedenbrück II 0:1 (0:0). „Wir haben heute drei Punkte verschenkt“, ärgerte sich Spexards Coach Marc Hunt nach der Niederlage im Kreisderby. Ein Chancenverhältnis von insgesamt 13:2 zu Gunsten seiner Mannschaft hatte der erfahrene Trainer im Heimspiel beobachtet, „aber wenn man seine Tore nicht macht, klingelt es meistens auf der anderen Seite. Genau das ist heute passiert“, monierte Hunt. Enes Saygili hatte in der 85. Minute das goldene Tor für den SC Wiedenbrück II markiert, der durch diesen Erfolg auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte, nach wie vor als Tabellen-13. aber punktgleich mit dem TuS Leopoldshöhe auf Rang 14 ist.
FC Türk Sport Bielefeld – SW Sende 3:2 (1:1). Bei SW Sende läuft weiterhin herzlich wenig zusammen – das 2:3 beim FC Türk Sport Bielefeld bedeutete die fünfte Niederlage in Serie. Auf dem Rasen-Aschenplatz am Kupferhammer in Bielefeld hatte Marvin Otterpohl die Gäste in Führung geschossen (16.), in der 39. Minute fiel der Ausgleich. Türk Sport spielte wegen einer Roten Karten ab Minute 60 in Unterzahl, nach Frederik Martens Treffer zum 2:1 sah es gut aus für die Gäste (61.). Durch einen Doppelschlag (84., 85.) sicherten sich die Gastgeber allerdings noch den 3:2-Heimerfolg.
TuS Lipperreihe – FC Gütersloh II 0:1 (0:0). Die Regionalliga-Reserve des FC Gütersloh hat dem Titelanwärter aus dem Kreis Lippe am Sonntagnachmittag die erst vierte Niederlage im 22. Liga-Spiel beigebracht. Der TuS rutschte auf Platz zwei und musste die Spvg. Steinhagen vorbeiziehen lassen, beide Teams trennt indes nur ein Pünktchen. Tief in der Nachspielzeit markierte Jonathan Dalmis das Siegtor für den FC Gütersloh (90.+7).