Reserve des SC Union Nettetal präsentiert neuen Trainer

Der 38-jährige war zuvor in der Bezirksliga beim Hülser SV tätig, anschließend trainierte er den TSV Bockum II in der Kreisliga A. Aktuell arbeitet er seit Sommer 2025 erfolgreich als Trainer der B-Junioren von Union Nettetal in der Sonderliga und wird nun aus den eigenen Reihen befördert.
Der Wechsel auf der Trainerbank erfolgt in enger Abstimmung mit dem bisherigen Coach Marco Stenzel. Der Sportliche Leiter Nico Zitzen sagt zu der Entscheidung: „Marco Stenzel und ich hatten frühzeitig ein offenes Gespräch, in dem Marco mir mitgeteilt hat, dass die Jungs zur neuen Saison neue Impulse benötigen. Für Marco war es ein Anliegen, das frühzeitig zu besprechen, damit wir genügend Zeit haben, einen neuen Trainer zu finden.“
Für die Rückrunde habe man gemeinsam noch einmal neue Energie gesammelt: „Wir haben die Akkus noch einmal aufgeladen und werden gemeinsam Marco den Abschied ermöglichen, den er verdient hat.“ Aktuell rangiert der Aufsteiger in der Bezirksliga auf Rang 15, dem ersten Nichtabstiegsplatz. 15 Zähler holte Unions zweite Mannschaft aus den ersten 17 Spielen. Das Ziel ist der Klassenverbleib.
Zu den Vorzügen von Sfarzetta für die Trainerfunktion der Reserve sagt Zitzen: „David kennt die Strukturen und die Philosophie von Union Nettetal. Wir setzen bewusst auf junge und hungrige Spieler – und das bedeutet auch, dass junge Trainer ihre Chance bekommen.“ Die Gespräche mit Sfarzetta seien durchweg positiv verlaufen. „Die Beförderung zeigt, dass David sehr gute Arbeit in unserer B-Jugend geleistet hat. Nach Archil Ismail, der den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat, unterstreichen wir damit erneut, dass wir immer auch auf die eigenen Reihen schauen, wenn sich die Möglichkeit ergibt“, so Zitzen weiter. Auch Sfarzetta selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe ab Sommer. Das Erbe von Marco Stenzel anzutreten, den ich sehr schätze und mit dem ich einen super Draht habe, ist für mich etwas Besonderes.“
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: