Reserve des SC Union Nettetal präsentiert neuen Trainer

Der 38-jährige war zuvor in der Bezirksliga beim Hülser SV tätig, anschließend trainierte er den TSV Bockum II in der Kreisliga A. Aktuell arbeitet er seit Sommer 2025 erfolgreich als Trainer der B-Junioren von Union Nettetal in der Sonderliga und wird nun aus den eigenen Reihen befördert.

Vereinsinterne Beförderung

Der Wechsel auf der Trainerbank erfolgt in enger Abstimmung mit dem bisherigen Coach Marco Stenzel. Der Sportliche Leiter Nico Zitzen sagt zu der Entscheidung: „Marco Stenzel und ich hatten frühzeitig ein offenes Gespräch, in dem Marco mir mitgeteilt hat, dass die Jungs zur neuen Saison neue Impulse benötigen. Für Marco war es ein Anliegen, das frühzeitig zu besprechen, damit wir genügend Zeit haben, einen neuen Trainer zu finden.“

Für die Rückrunde habe man gemeinsam noch einmal neue Energie gesammelt: „Wir haben die Akkus noch einmal aufgeladen und werden gemeinsam Marco den Abschied ermöglichen, den er verdient hat.“ Aktuell rangiert der Aufsteiger in der Bezirksliga auf Rang 15, dem ersten Nichtabstiegsplatz. 15 Zähler holte Unions zweite Mannschaft aus den ersten 17 Spielen. Das Ziel ist der Klassenverbleib.