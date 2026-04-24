 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Reserve des SC St. Tönis steht vor ihrer „Meisterprüfung“

Nach einer in der Form nicht zu erwartenden Spielzeit reist die Zweitvertretung des Sportclubs am Freitagabend zum designierten Aufsteiger OSV Meerbusch. Zeitgleich ist auch der TSV Bockum im Einsatz. Am Sonntag steht in Grefrath ein brisantes Duell an.

von RP / Werner Fuck · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
St. Tönis II spielt gegen den OSV Meerbusch.
St. Tönis II spielt gegen den OSV Meerbusch. – Foto: Diana Horster

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Bezirksliga 3
OSV Meerbu.
SC St. Tönis II

Die Reserve des SC St. Tönis hat in der Bezirksliga, Gruppe 3, bisher erheblich mehr Gegnern das Fürchten gelehrt, als zu Saisonbeginn gedacht. Nie wurde es nach ganz unten richtig eng – und die aktuelle Belohnung seit vergangenem Sonntag: Platz fünf. Und das, obwohl die Mannen um Kapitän Nick Armbrüster seit Wochen quasi aus dem letzten Loch pfeifen. Zuletzt saßen neben Keeper Tobias Jan Honacker noch genau drei Auswechselspieler mit auf der Bank.

Die nächste Aufgabe am Freitagabend könnte zur Meisterprüfung werden. Es geht zum Tabellenführer OSV Meerbusch, der in dieser Spielzeit vor allen Dingen in heimischen Gefilden so manchen Gegner im wahrsten Sinne des Wortes vom Platz schoss. Dass sich dabei in erster Linie Goalgetter Marc Rommel hervortat – der ehemalige Jugendspieler von Fortuna Düsseldorf steht bei 24 Treffern–, ist Woche für Woche ablesbar. Allerdings sah der 23-Jährige am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit Rot. Das Hinspiel gewannen die Meerbuscher mit 2:1.

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
19:45live

Heute, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
20:00

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15live

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
19:00

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30live

Bei St. Tönis fehlen neben den üblichen Verdächtigen nun auch noch Fabio Mariano nach Gelb-Rot und Leonard Stiels wegen seiner fünften gelben Karte. Einziger Lichtblick: Luke Hamers hatte bei seinem Kurzeinsatz keine Probleme mehr und steht wieder zur Verfügung. „Wir kriegen schon eine Mannschaft, die sich wehren wird, zusammen. Die muss ich dann eventuell mit Spielern aus dem Nachwuchs oder der Dritten ergänzen“, gibt Trainer Florian Verhaag zu verstehen.

Brisantes Duell zwischen Grefrath und VfL Tönisberg

Ebenfalls schon am Freitagabend im Einsatz ist der TSV Bockum. Aber alles Lob wegen einer Formverbesserung wird zur Makulatur, wenn nicht gegen Dilkrath endlich wieder etwas Zählbares heraus springt. Das ist auch das Ansinnen des SV Thomasstadt Kempen, wobei die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Neuwerk noch schwerer ist. Dies gilt, was die Papierform angeht, ebenso für den CSV Marathon Krefeld gegen TuRa Brüggen. Die ließ vergangene Woche wichtige Zähler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz liegen und ist doppelt gefordert.

Der VfR Fischeln hat trotz einer nicht gerade rosigen Personalsituation den Bock umgestoßen. Jetzt können die Planungen für die nächste Saison noch mehr Fahrt aufnehmen, als sie der erste Vorsitzende Sebastian Suski sowieso schon angeschoben hat. Was aber nicht heißen soll, dass die Begegnung gegen die nachlassenden Wickrather in irgendeiner Form abgeschenkt werden soll. In einem ruhigen Fahrwasser schippert der SSV Grefrath. Nun geht es gegen Tönisberg, die längst noch nicht aus allem raus sind. Außerdem bekommt die Auseinandersetzung aus zwei weiteren Gründen zusätzliche Brisanz. Kürzlich wurde der Wechsel von drei Tönisberger Spielern zur neuen Spielzeit nach Grefrath bekannt – und die Trainer Alexander Thamm (SSV) und Justin Müller (VfL) waren einmal in der Oberliga bei St. Tönis Mannschaftskameraden.