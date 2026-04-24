Reserve des SC St. Tönis steht vor ihrer „Meisterprüfung“

Die Reserve des SC St. Tönis hat in der Bezirksliga, Gruppe 3, bisher erheblich mehr Gegnern das Fürchten gelehrt, als zu Saisonbeginn gedacht. Nie wurde es nach ganz unten richtig eng – und die aktuelle Belohnung seit vergangenem Sonntag: Platz fünf. Und das, obwohl die Mannen um Kapitän Nick Armbrüster seit Wochen quasi aus dem letzten Loch pfeifen. Zuletzt saßen neben Keeper Tobias Jan Honacker noch genau drei Auswechselspieler mit auf der Bank.
Die nächste Aufgabe am Freitagabend könnte zur Meisterprüfung werden. Es geht zum Tabellenführer OSV Meerbusch, der in dieser Spielzeit vor allen Dingen in heimischen Gefilden so manchen Gegner im wahrsten Sinne des Wortes vom Platz schoss. Dass sich dabei in erster Linie Goalgetter Marc Rommel hervortat – der ehemalige Jugendspieler von Fortuna Düsseldorf steht bei 24 Treffern–, ist Woche für Woche ablesbar. Allerdings sah der 23-Jährige am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit Rot. Das Hinspiel gewannen die Meerbuscher mit 2:1.
Bei St. Tönis fehlen neben den üblichen Verdächtigen nun auch noch Fabio Mariano nach Gelb-Rot und Leonard Stiels wegen seiner fünften gelben Karte. Einziger Lichtblick: Luke Hamers hatte bei seinem Kurzeinsatz keine Probleme mehr und steht wieder zur Verfügung. „Wir kriegen schon eine Mannschaft, die sich wehren wird, zusammen. Die muss ich dann eventuell mit Spielern aus dem Nachwuchs oder der Dritten ergänzen“, gibt Trainer Florian Verhaag zu verstehen.
Ebenfalls schon am Freitagabend im Einsatz ist der TSV Bockum. Aber alles Lob wegen einer Formverbesserung wird zur Makulatur, wenn nicht gegen Dilkrath endlich wieder etwas Zählbares heraus springt. Das ist auch das Ansinnen des SV Thomasstadt Kempen, wobei die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Neuwerk noch schwerer ist. Dies gilt, was die Papierform angeht, ebenso für den CSV Marathon Krefeld gegen TuRa Brüggen. Die ließ vergangene Woche wichtige Zähler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz liegen und ist doppelt gefordert.
Der VfR Fischeln hat trotz einer nicht gerade rosigen Personalsituation den Bock umgestoßen. Jetzt können die Planungen für die nächste Saison noch mehr Fahrt aufnehmen, als sie der erste Vorsitzende Sebastian Suski sowieso schon angeschoben hat. Was aber nicht heißen soll, dass die Begegnung gegen die nachlassenden Wickrather in irgendeiner Form abgeschenkt werden soll. In einem ruhigen Fahrwasser schippert der SSV Grefrath. Nun geht es gegen Tönisberg, die längst noch nicht aus allem raus sind. Außerdem bekommt die Auseinandersetzung aus zwei weiteren Gründen zusätzliche Brisanz. Kürzlich wurde der Wechsel von drei Tönisberger Spielern zur neuen Spielzeit nach Grefrath bekannt – und die Trainer Alexander Thamm (SSV) und Justin Müller (VfL) waren einmal in der Oberliga bei St. Tönis Mannschaftskameraden.