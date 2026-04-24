Reserve des SC St. Tönis steht vor ihrer „Meisterprüfung“

Ebenfalls schon am Freitagabend im Einsatz ist der TSV Bockum. Aber alles Lob wegen einer Formverbesserung wird zur Makulatur, wenn nicht gegen Dilkrath endlich wieder etwas Zählbares heraus springt. Das ist auch das Ansinnen des SV Thomasstadt Kempen, wobei die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Neuwerk noch schwerer ist. Dies gilt, was die Papierform angeht, ebenso für den CSV Marathon Krefeld gegen TuRa Brüggen. Die ließ vergangene Woche wichtige Zähler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz liegen und ist doppelt gefordert.

Der VfR Fischeln hat trotz einer nicht gerade rosigen Personalsituation den Bock umgestoßen. Jetzt können die Planungen für die nächste Saison noch mehr Fahrt aufnehmen, als sie der erste Vorsitzende Sebastian Suski sowieso schon angeschoben hat. Was aber nicht heißen soll, dass die Begegnung gegen die nachlassenden Wickrather in irgendeiner Form abgeschenkt werden soll. In einem ruhigen Fahrwasser schippert der SSV Grefrath. Nun geht es gegen Tönisberg, die längst noch nicht aus allem raus sind. Außerdem bekommt die Auseinandersetzung aus zwei weiteren Gründen zusätzliche Brisanz. Kürzlich wurde der Wechsel von drei Tönisberger Spielern zur neuen Spielzeit nach Grefrath bekannt – und die Trainer Alexander Thamm (SSV) und Justin Müller (VfL) waren einmal in der Oberliga bei St. Tönis Mannschaftskameraden.