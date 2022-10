Reserve des Ay unterliegt dem Tabellenführer

Die Reserve des FV Ay hatte beim Gastspiel in Beuren eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der Favorit startete auch besser in die Partie und konnte nach einem Standard bereits nach nur 7 Minuten die 1:0 Führung erzielen. Der FV Ay zeigte sich aber nicht geschockt und verteidigte aggressiv. Auch selbst kam man zu einigen Chancen, die allerdings nichts einbrachten. Der SV Beuren war da effektiver und konnte in der 31.Minuten auf 2:0 stellen. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang zeigte sich der FV Ay gewillt dieses Ergebnis noch zu drehen und spielte munter nach vorne. Aber auch die Heimelf blieb gefährlich und war auch weiterhin effektiver in der 57.Minute stellte Beuren auf 3:0. Nur kurze Zeit später konnte der FV Ay durch einen gut zu Ende gespielten Konter durch Tudor auf 3:1 stellen. Die Gäste hatten jetzt ihre beste Phase und hatte Möglichkeiten nochmal weiter zu verkürzen. Doch 10 Minuten vor dem Ende machte die Heimelf dann endgültig den Deckel drauf und stellte den 4:1 Endstand her. Sicherlich eine verdiente Niederlage des FV Ay gegen den Tabellenführer, bei der man sich allerdings achtbar aus der Affäre zog.