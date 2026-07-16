Reserve des ASV Süchteln etabliert sich als Spitzenteam

Bei der alljährlichen Umfrage zu den besten Leistungen der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison hatten einige auch Marvin Hermes als besten Trainer auf dem Zettel.
Schließlich führte er die Reserve des ASV Süchteln erneut zu einer souveränen Spielzeit, die mit 40 Punkten und Platz fünf endete. Angesichts der zahlreichen Kaderveränderungen im vergangenen Sommer ist das eine bemerkenswerte Bilanz.
Trotz einiger Abgänge von Leistungsträgern gelang es der Mannschaft, sich früh in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen und den personellen Umbruch erfolgreich zu bewältigen. „Wir mussten auf Spieler verzichten, die in der Saison 2024/25 noch für mehr als die Hälfte unserer Tore verantwortlich waren“, sagt Hermes.
Den personellen Aderlass fing der ASV vor allem im Kollektiv auf. Gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde sammelte die Reserve konstant Punkte. Immer wieder ließ die Mannschaft ihr Potenzial aufblitzen, auch wenn sie es nicht über die gesamte Saison hinweg in jeder Phase voll ausschöpfen konnte.
Positiv bewertet Hermes zudem die Entwicklung der jungen Spieler. Drei Akteure ausder eigenen A-Jugend schafften den Sprung in den Seniorenbereich und etablierten sich ebenso wie die externen Winterzugänge und Rückkehrer im Team. Darin sieht der Trainer ein stabiles Gerüst für die kommenden Jahre.
Nach einem starken Saisonstart ließ die Beständigkeit im weiteren Verlauf etwas nach. „Am Ende fehlte uns die Konstanz, um ganz oben anzuklopfen“, sagt Hermes.
Verbesserungspotenzial sieht der Trainer vor allem im Defensivverhalten sowie in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Künftig soll die Mannschaft in diesen Bereichen stabiler auftreten und ihre Angriffe konsequenter zu Ende spielen. Mit etwas mehr Konstanz wäre aus Sicht von Hermes sogar eine noch bessere Platzierung möglich gewesen.
Mit Blick auf die Statistik sticht vor allem Niklas Reimelt heraus. Der Offensivspieler erzielte 17 Tore in 23 Ligaspielen und war damit mit großem Abstand der treffsicherste Spieler der Süchtelner Reserve.
Seine Tore hatten großen Anteil daran, dass sich der ASV trotz des personellen Umbruchs früh von den unteren Tabellenregionen fernhalten konnte.
Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 30. Juni. Für Hermes ist es bereits die vierte Spielzeit als Trainer der Süchtelner Reserve. Im Mittelpunkt stehen neben der körperlichen Fitness vor allem die Weiterentwicklung der taktischen Flexibilität und die weitere Integration der Mannschaft.
Nach dem gelungenen Umbruch will der ASV Süchteln II nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Das Ziel ist klar: Auch in der kommenden Saison soll sich das Team wieder in den Top fünf der Kreisliga A etablieren und den Abstand zur Spitzengruppe weiter verkürzen.