Reserve des ASV Süchteln etabliert sich als Spitzenteam Die Zweite Mannschaft des ASV Süchteln hat einen großen Umbruch gemeistert und erneut eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga A gespielt. Trainer Marvin Hermes sieht sogar Potenzial für mehr, benennt aber auch die Problemfelder seines Teams. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Saison-Bilanz des ASV Süchteln II fällt positiv aus. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Bei der alljährlichen Umfrage zu den besten Leistungen der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison hatten einige auch Marvin Hermes als besten Trainer auf dem Zettel.

Schließlich führte er die Reserve des ASV Süchteln erneut zu einer souveränen Spielzeit, die mit 40 Punkten und Platz fünf endete. Angesichts der zahlreichen Kaderveränderungen im vergangenen Sommer ist das eine bemerkenswerte Bilanz. Das war gut in der Saison Trotz einiger Abgänge von Leistungsträgern gelang es der Mannschaft, sich früh in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen und den personellen Umbruch erfolgreich zu bewältigen. „Wir mussten auf Spieler verzichten, die in der Saison 2024/25 noch für mehr als die Hälfte unserer Tore verantwortlich waren“, sagt Hermes.

Den personellen Aderlass fing der ASV vor allem im Kollektiv auf. Gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde sammelte die Reserve konstant Punkte. Immer wieder ließ die Mannschaft ihr Potenzial aufblitzen, auch wenn sie es nicht über die gesamte Saison hinweg in jeder Phase voll ausschöpfen konnte. Positiv bewertet Hermes zudem die Entwicklung der jungen Spieler. Drei Akteure ausder eigenen A-Jugend schafften den Sprung in den Seniorenbereich und etablierten sich ebenso wie die externen Winterzugänge und Rückkehrer im Team. Darin sieht der Trainer ein stabiles Gerüst für die kommenden Jahre.