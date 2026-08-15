Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen nach vier Jahren zurück in der Kreisklasse

Das Team: Co-Trainer Heribert Stadler, Tim Schaar, Simon Wolf, Julian Haslberger, Özer Özkan, Adrew Washington Flowers, Pius Gschwendtner, Saleh Bachir, J. Sashka, Emanuele Decarli, Trainer Evanhelios Chatzis; (v.v.l.) Darko Stamenov, Marcos Cataldim, Quirin Wellenstein, Jonas Nöhmeier, Zach Currier, Jalal Khalis, Michel Naber, Andreas Stadler, Felix Pavel und Michael Awoyomi. – Foto: FC GAP

Heuer ist Chatzis auf andere Weise gefordert. „Ziel ist der Klassenerhalt“, stellt der Coach klar. Den zu realisieren, wird schwer genug. Die Kreisklasse 3 ist ein Tummelplatz aus vielen ähnlich guten Teams, von denen die SG Antdorf/ Iffeldorf offensiv Aufstiegsambitionen äußert, andere Clubs selbiges hinter vorgehaltener Hand tun. „Ich kann die Liga nicht wirklich einschätzen. Wir müssen uns da hineinspielen und situativ reagieren.“

Endlich zurück, dürften sich die Garmisch -Partenkirchner Fußballer denken. Egal, wie hoch die erste Mannschaft spielt, die A-Klasse war kein optimales Betätigungsfeld für die Reserve des 1. FC. Entsprechend groß war die Freude, nach vier Jahren der Buchstabenliga wieder entkommen zu sein. Konstrukteur des Aufstiegs ist Evangelios Chatzis. Er schaffte es mit einer Mischung aus Jung und Alt, der Konkurrenz vorzeitig zu enteilen.

1. FC Garmisch-Partenkirchen trifft zum Auftakt auf den FC Mittenwald

Das erste Saisonspiel gegen Mitaufsteiger FC Mittenwald nennt er einen „dankbaren Auftakt“. Mit einem Sieg könnte eine kleine Euphorie entstehen. Klappte in den vergangenen Wochen nicht wirklich. Chatzis bedauert eine „nicht so tolle Vorbereitung“. Mal standen 18 Kicker auf dem Trainingsplatz, mal waren es acht. Verletzte und Urlauber sind das eine. Was aufhorchen lässt, ist Chatzis’ Resümee über die Hingabe seiner Schützlinge. „Die Mannschaft hat nicht so mitgezogen, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Das mag an der Kaderplanung liegen. Ankerspieler wie Michel Naber, Quirin Wellenstein und Sebastian Stechele sind fix mit der Ersten unterwegs. Chatzis hofft auf einen breiten Kader beim Bezirksligateam, so könnte das Trio immer wieder mal bei ihm aushelfen. Sorgenkind des Teams ist die Defensive. Özer Özkan und Rob Paulsen sind Innenverteidiger der gehobenen Altersklasse. Ein Linksverteidiger geht dem Team aktuell noch komplett ab.

Die Zugänge indes sind illuster. Kyril Velkov hat in Mazedonien höherklassig gekickt, ist der Cousin von Darko Stamenov. Jan Becker dient dem Bund in Oberammergau, tritt mit Zweitspielrecht an. Mohammed Saif lebt im Flüchtlingscamp, ist laut Chatzis aber „auf alle Fälle eine Verstärkung“. Marc Breuer spielte in der Kölner Bezirksliga, zuletzt aber in Australien, weswegen die Spielberechtigung noch auf sich warten lässt. Für Vorschusslorbeeren reicht es dennoch. „Er ist unser bester Zugang.“ Ibrahin Alpha Berry und Franco Vernier Benitez sieht der Coach als Ergänzungen für die Breite.