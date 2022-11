Reserve der SpFr Breitbrunn dank 5:0 in Penzing auf zweiten Platz

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Breitbrunn hat sich am vergangenen Wochenende durch den 5:0-Erfolg beim FC Penzing 2 den zweiten Platz in der B-Klasse Gruppe 4 gesichert. Letzte Woche wurde bereits durch das 3:1 gegen Finning 2 die Qualifikation zur Aufstiegsrunde in die A-Klasse perfekt gemacht. Nun nimmt man vier Punkte mit in die nächste Runde.

Als klarer Favorit ging der SFB am Sonntag in den letzten Spieltag der B-Klasse 4 gegen den FC Penzing 2. Bereits nach sechs Minuten lag das Team von Vertretungscoach Florian Steinbach durch einen Doppelpack von Korbi Schrafstetter mit 2:0 in Führung. Die beiden Vorlagen kamen von Semi Sailer und Marc Schrafstetter. Folglich nahmen die Gäste ein wenig das Tempo aus dem Spiel und verwalteten die Führung mit viel Ballbesitz. In der 34. Minute gab es Freistoß aus etwa 30 Metern halblinker Position für die Sportfreunde. Maxi Lemberger, der bereits am Tag zuvor bei der ersten Mannschaft spielte, zirkelte den Ball in die Mitte und traf zum 3:0. Bis zur Pause geschah nicht mehr viel.









Nach dem Pausentee ruhten sich die Breitbrunner etwas auf der Führung aus und liesen einige gegnerische Chancen zu, die jedoch kläglich scheiterten. In der 64. Minute traf Semi Sailer nach Vorarbeit des blendend aufgelegten Korbi Schrafstetter zum 4:0. Auch beim 5:0 war Korbi Schrafstetter wieder verwickelt und provozierte in der 87. Minute ein Eigentor. Dann war Schluss. Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Breitbrunn fährt einen souveränen Sieg ein und sichert sich somit den zweiten Platz in der B-Klasse 4. Nun geht das Team von Trainer Tobi Hinz, der im Urlaub verweilt, mit vier Punkten in die Aufstiegsrunde zur A-Klasse im Jahr 2023. Ein toller und etwas unerwarteter Erfolg aber am Ende dank der fußballerischen Qualitäten absolut verdient.