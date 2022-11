Reserve der SF Baumberg hadert mit Schiedsrichter Das Abstiegsduell der Bezirksliga verlieren die Baumberger unglücklich. Berghausen verlässt gegen Mettmann der Mut, der HSV feiert ein Schützenfest.

SF Baumberg II – SC 08 Radevormwald 2:4 (1:1). Im Abstiegsduell zwischen spielte der Schiedsrichter laut SFB-Trainer Frank Stoffels die entscheidende Rolle: „Unterm Strich muss ich sagen, dass er das Spiel entschieden hat.“ Beim Stand von 1:1 verwies der Unparteiische Michael Nimoh mit Doppelgelb des Feldes (61.). Nachdem es einen aus Baumberger Sicht klaren Kontakt im gegnerischen Strafraum gab, ging Shanto Onishi zu Boden. Der Pfiff aber blieb aus – und der Schiedsrichter, so beschrieb es Stoffels, ging „aggressiv“ auf den Spieler am Boden zu.

Der Vorwurf: Schwalbe. Nimoh wiederum konfrontierte den Unparteiischen mit jener Aggressivität, erhielt zunächst die Gelbe, dann die Gelb-Rote Karte. „Das ist eine Unverschämtheit vom Schiedsrichter“, urteilte Stoffels noch merklich emotional nach der Partie. Zu allem Überfluss war seine Mannschaft besser, musste aber dennoch das 0:1 hinnehmen (22.). Onishi war es, der zwei Minuten später den Ausgleich herstellte (24.). In Unterzahl geriet Baumberg wieder in Rückstand (80.), konterte diesen aber ebenso schnell durch Mario Stoffels (82.). Dass die SFB dann trotzdem verloren, ist unglücklichen Abschlüssen geschuldet. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, betonte Frank Stoffels.

BV Burscheid – HSV Langenfeld 0:12 (0:3). Der HSV feierte beim Schlusslicht nach der Halbzeitpause ein wahres Torfestival. Für die Gäste trafen Dustin Beyen (10./15./78.), Severin Krayer (13.), Leon Wallraf (52./62./90.), Ahmed El Morabiti (53./77.82.) und Ginet Celebi (73./80.). „Vor der Halbzeit haben wir uns noch ein bisschen schwer getan“, urteilte Coach Marc Adomako. „Nach der Pause sind wir dann aber umso besser rausgekommen.“ Über die gesamte Spielzeit sei der Sieg freilich verdient und der HSV besser gewesen. „Wir wussten immer, dass die Mannschaft Qualität hat, aber heute hat sie es auf den Platz gebracht.“ Burscheid hatte kaum Möglichkeiten nach vorne, erhält von Adomako aber dennoch ein Lob für die couragierte Leistung. Er hob den Willen der Gastgeber heraus, die sich trotz eines nahezu unmöglichen Rückstands nicht aufgaben. Trotz des klaren Siegs gegen das Schlusslicht, das zuletzt in den vergangenen zehn Auftritten 58 Gegentreffer kassierte, hatte Adomako ein paar Kritikpunkte im Spiel seiner Elf ausgemacht. Um welche genau es sich dabei handelte, wollte er nicht sagen. Amüsante Randnotiz: Co-Trainer Heiko Schornstein wurde ins Tor eingewechselt.

HSV: Cyrys (78. Schornstein) - Dietz, Neß (66. Benecke), Rapp (49. Schwake), Steinfort, Cartus, Herriger (71. Celebi), Wallraf, Beyen, Ah. El Morabiti, Krayer.

SSV Berghausen – ASV Mettmann 2:3 (1:2). Der SSV und Übungsleiter André Köhler verloren ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel gegen eines der Liga-Schwergewichte unglücklich. Mettmann schoss während der 90 Minuten nicht aus dem Spiel heraus aufs Tor, traf aber dennoch dreimal. Nach dem SSV-Führungstor durch Robin Bastian nach Vorlage von Timo Kruse waren die Gäste besser im Spiel. „Wir kamen hervorragend ins Spiel“, sagte Köhler, „alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir umgesetzt.“ Dann aber verursachte Jens Weidenmüller den ersten von insgesamt zwei Elfmetern für Mettmann. Der Innenverteidiger traf seinen Gegenspieler klar am Bein. ASV-Stürmer Carlos Penan, der Oberliga-Erfahrung besitzt, blieb cool (24.). „Wir hatten ihn im Griff, er hat nicht stattgefunden – außer beim ersten Elfmeter“, lobte Köhler seine Verteidigung. Noch vor der Pause traf Schlussmann Oliver Wazakowski den Ball bei einem Rückpass nicht – Eigentor (31.). Bei den Hausherren fehlte ein echtes Aufbäumen. „Uns hat nach 25 Minuten irgendwie der Mut verlassen“, sagte Köhler, der keinen Grund dafür wusste. Steven Winterfeld erhöhte für den ASV ebenfalls per Elfmeter auf 3:1 (63.), der Anschlusstreffer von Martin Czogalla war nur noch Makulatur (90.+3). „Heute bin ich das erste Mal wirklich wütend und enttäuscht, weil einzelne Spieler nicht mitgemach haben“, resümierte Köhler.

SSV: Wazakowski - Hofmeier (75. Czogalla), Paulmann, Weidenmüller, Abidar (61. Evangelista), Bastian, Brusberg (80. Nellen), Francke, Scholer (52. Franke), Herhalt, Kruse (61. Bruser).