Reserve chancenlos in Regglisweiler

Die Reserve des FV Ay startete eigentlich gut in die Auswärtspartie gegen den TSV Regglisweiler.

In der ersten halben Stunde zeigte man sich zweikampfstark und war ebenbürtig. Selbst als man

nach 23 Minuten mit 1:0 in Rückstand geriet lies man sich nicht beirren und konnte in der

30.Minute durch Pfaffenberger zum 1:1 ausgleichen. Damit war es dann aber vorbei mit der

Herrlichkeit. Mit zunehmender Spieldauer zeigten sich die konditionellen und spielerischen

Schwächen immer mehr und die Heimelf konnte in der Folge beinahe mühelos zu Tore kommen.

Kurz vor der Halbzeit gelangen Regglisweiler 3 Tore in nur 5 Minuten und die Partie war

entschieden. In Durchgang zwei bekam der FV Ay keinen Fuß mehr auf den Boden und der TSV

erhöhte das Ergebnis immer weiter bis es am Ende 8:1 stand. Leider eine auch in dieser Höhe

verdiente Niederlage für den FV Ay.