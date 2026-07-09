Resende übt nach torlosem Remis Kritik an seiner Mannschaft

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Im Stade Municipal Oberkorn trafen Gastgeber Differdingen und Ilves Tampere aus Finnland in der Conference-League-Qualifikation aufeinander. Vor 1355 Zuschauern begann die Partie mit mäßigem Tempo, das sich so durch den gesamten Spielverlauf zog. In der 14.Minute hatte Rale eine große Chance für Ilves, als er nach einer Ecke einen Kopfballaufsetzer knapp rechts neben das Tor setzte. Veteli versuchte es kurz darauf mit einem Dropkick aus der zweiten Reihe, der in der 18.' über das Gehäuse flog.
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Differdingen antwortete in der 25.' durch Neuzugang Sébastien Thill, dessen Schuss aus der Distanz ebenfalls das Ziel verfehlte. Die 2.Halbzeit blieb wenig aufregend, mit Ausnahme einer Parade des Differdinger Keepers gegen Popovitch in der 55.Minute. Kanga vergab in der 74. Minute die beste Chance der zweiten Hälfte, als er knapp über das Tor zielte. Das Spiel endete schließlich torlos, was die schwache Gesamtleistung beider Mannschaften widerspiegelte.
FCD-Trainer Pedro Resende: „Wir hätten ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, das ist uns nicht gelungen. Wir kannten die Qualitäten des Gegners und wenn man sie spielen lässt, wird es schwerer für uns. Ich war mir bewusst, dass wir noch nicht bereit waren, um sie hoch zu pressen. Wir haben zwar im Training daran gearbeitet, einen etwas anderen Druck aufzubauen, doch vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir Phasen, in denen uns das nicht gelungen ist.
Wann immer wir aber so agierten, standen wir gut und Ilves fand keine Lösungen und wir kamen in Ballbesitz und zu Kontergelegenheiten. Das haben wir manchmal gut gemacht, manchmal weniger gut. Doch das ist normal, da wir noch am Anfang der Saison sind und noch viel daran arbeiten müssen. Das ist die eine Sache. Die andere ist, herauszufinden, ob wir die nötigen Spieler mit diesen Eigenschaften haben. Ich denke, dass das im Moment nicht der Fall ist. Die Spieler, die da sind, haben das noch nicht richtig verstanden, man muss ihnen das noch weiter ausführen.“
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(c) uefa.com
Während Bissen nach dem Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation aufgrund der Wetterbedingungen bei Redaktionsschluss noch auf den Färöern feststeckte, hat sich mit der US Mondorf ein weiterer luxemburgischer Neuling auf seinen ersten internationalen Auftritt vorbereitet. Nach nur einem Monat dürften noch nicht alle Zahnräder ineinandergreifen, im Gegensatz zu den Gästen von Dinamo Tiflils: genau wie in Finnland (s.o.) als auch auf den Färöern wird die Meisterschaft in Georgien über das Kalenderjahr ausgetragen. Die Favoritenrolle überlässt Mondorf seinen Gegnern, beim zu erwartenden Neuland ist dies durchaus eine verständliche Haltung.
„Wir sind uns bewusst, wer der große Favorit ist. Da hatten andere luxemburgische Mannschaften mehr Losglück als wir“ erklärte so z.B. der Mondorfer Vereinspräsident Christian Strasser im FuPa-Interview. Die bisherigen Testspiele der Badestädter gingen allesamt verloren. Auch wenn solche nicht überbewertet werden sollten, dürften insbesondere die gegen Meister Bissen sowie gegen Strassen dennoch eine gewisse Standortbestimmung zulassen. Der FC UNA ist im UEFA-Ranking nämlich in ähnlicher Position angesiedelt wie Dinamo Tiflis (325 bzw. 310).
Was auf der anderen Seite ebenfalls bedeutet, dass der georgische Traditionsverein sicherlich nicht unschlagbar ist. Mondorfs Kader wurde über den Sommer mit Spielern verstärkt, die über internationale Erfahrung verfügen, wie z.B. Clément Couturier oder auch Mehdi Kirch. Anstoß der Partie Mondorf - Dinamo Tiflis auf Verlorenkost ist am Donnerstagabend um 19:15 Uhr.