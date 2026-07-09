Resende übt nach torlosem Remis Kritik an seiner Mannschaft Mit Videos! 0:0 zwischen Differdingen und Ilves, Mondorf am Donnerstagabend gegen Dinamo Tiflis. von Paul Krier m. KI · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Differdingen (in rot) und Ilves Tampere trennten sich mit einem torlosen Unentschieden – Foto: paul@lsn.sarl

Conference League 1.Qualifikationsrunde, Hinspiele

Im Stade Municipal Oberkorn trafen Gastgeber Differdingen und Ilves Tampere aus Finnland in der Conference-League-Qualifikation aufeinander. Vor 1355 Zuschauern begann die Partie mit mäßigem Tempo, das sich so durch den gesamten Spielverlauf zog. In der 14.Minute hatte Rale eine große Chance für Ilves, als er nach einer Ecke einen Kopfballaufsetzer knapp rechts neben das Tor setzte. Veteli versuchte es kurz darauf mit einem Dropkick aus der zweiten Reihe, der in der 18.' über das Gehäuse flog.

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Differdingen antwortete in der 25.' durch Neuzugang Sébastien Thill, dessen Schuss aus der Distanz ebenfalls das Ziel verfehlte. Die 2.Halbzeit blieb wenig aufregend, mit Ausnahme einer Parade des Differdinger Keepers gegen Popovitch in der 55.Minute. Kanga vergab in der 74. Minute die beste Chance der zweiten Hälfte, als er knapp über das Tor zielte. Das Spiel endete schließlich torlos, was die schwache Gesamtleistung beider Mannschaften widerspiegelte.

👉 Fotogalerie Stimmen zum Spiel FCD-Trainer Pedro Resende: „Wir hätten ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, das ist uns nicht gelungen. Wir kannten die Qualitäten des Gegners und wenn man sie spielen lässt, wird es schwerer für uns. Ich war mir bewusst, dass wir noch nicht bereit waren, um sie hoch zu pressen. Wir haben zwar im Training daran gearbeitet, einen etwas anderen Druck aufzubauen, doch vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir Phasen, in denen uns das nicht gelungen ist. Wann immer wir aber so agierten, standen wir gut und Ilves fand keine Lösungen und wir kamen in Ballbesitz und zu Kontergelegenheiten. Das haben wir manchmal gut gemacht, manchmal weniger gut. Doch das ist normal, da wir noch am Anfang der Saison sind und noch viel daran arbeiten müssen. Das ist die eine Sache. Die andere ist, herauszufinden, ob wir die nötigen Spieler mit diesen Eigenschaften haben. Ich denke, dass das im Moment nicht der Fall ist. Die Spieler, die da sind, haben das noch nicht richtig verstanden, man muss ihnen das noch weiter ausführen.“ Statistiken Torabschlüsse: 8:9

Ecken: 2:5

Abseits: 0:2

Gelbe Karten: 1:3 (c) uefa.com

Heute, 19:15 Uhr US Mondorf Mondorf Dinamo Tiflis Tiflis 19:15 live PUSH