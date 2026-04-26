 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Reppichau zieht an der Spitze davon, 13-Tore-Wahnsinn in Arnstedt

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Krause

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

Die SG Reppichau steht nach dem gewonnenen Spitzenspiel mit einem Bein in der Verbandsliga. Der SV Edelweiß Arnstedt setzt sich in einem Offensivspektakel mit insgesamt 13 Toren durch. Im Tabellenkeller gehen die Mannschaften leer aus. Das war der 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Gestern, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
0
6
Abpfiff

Im Kampf um den Klassenerhalt war die jüngste 2:5-Niederlage gegen den SC Naumburg ein herber Rückschlag für den TSV Blau-Weiß Brehna. Am Sonnabend setzte es die nächste deftige Schlappe für den Tabellenvorletzten. Mit 0:6 unterlagen die Brehnaer dem FC Grün-Weiß Piesteritz im Heimspiel und taumeln damit dem Abstieg entgegen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
8
5
Abpfiff

Als einziges Team aus dem Tabellenkeller konnte der SV Edelweiß Arnstedt am Wochenende Punkte holen - und wie! Die Edelweißen fuhren einen spektakulären wie denkwürdigen 8:5-Heimerfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst ein und grüßen damit vorerst von Rang zehn. Nach 4:1-Pausenführung der Arnstedter glichen die Gäste im zweiten Durchgang noch einmal zum 4:4 aus. Doch mit zwei Doppelschlägen machten die Hausherren in den Schlussminuten alles klar.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
1
0
Abpfiff

Mit zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge hatte der SC Naumburg wichtige Zähler für den Landesliga-Verbleib geholt. Am Sonnabend konnten die Naumburger allerdings nicht ein drittes Mal nachlegen. Zu Gast beim FSV Bennstedt erzielte Dennis Arendt für die Hausherren zur Stundenmarke den einzigen Treffer der Begegnung.

Gestern, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
4
3

Trotz vier Siegen aus den vorangegangen fünf Partien war die SG Blau-Weiß Brachstedt in der LOTTO-Landesliga Süd auf einem Abstiegsplatz in den Spieltag gegangen. Diesen konnten die Brachstedter am Samstag nicht verlassen. Zu Gast bei Turbine Halle lagen die Blau-Weißen schon zur Halbzeit mit 0:4 hinten. Das Comeback im zweiten Durchgang genügte dann nicht mehr für einen Punkt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
0
1

In der Hinrunde setzte der TSV Leuna mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg ein Ausrufezeichen. Am Sonnabend entschieden die Leunaer auch das Rückspiel für sich - allerdings weniger deutlich. Jakob Skriptsov erzielte den Treffer zum 1:0-Auswärtssieg des TSV.

Gestern, 15:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
0
3

Der CFC Germania muss Tabellenführer SG Reppichau an der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd ziehen lassen. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Zeitz beträgt der Rückstand der Köthener auf den Spitzenreiter inzwischen zehn Punkte - und das mit schon einer absolvierten Partie mehr.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
4
2

Die SG Reppichau hat die Tür zur Verbandsliga am 24. Landesliga-Spieltag weit aufgestoßen und steht schon mit einem Fuß in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Mit dem 4:2-Erfolg über den Verfolger SV Blau-Weiß Farnstädt - und der gleichzeitigen Niederlage des CFC Germania - baute der Tabellenführer seinen Vorsprung bereits auf zehn Punkte aus. Myichailo Priadko, Maksym Podeiko, Yehor Petrov und Fernando Spremberg trafen zum Sieg im Spitzenspiel.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
5
0

Die LSG Lieskau ist auf Abschiedstournee aus der LOTTO-Landesliga Süd, der VfB Gräfenhainichen hat dagegen am 24. Spieltag ein Saisonhoch erreicht. Nach dem 5:0-Heimerfolg über das Schlusslicht kletterte der Aufsteiger auf den zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit dem CFC Germania und dem SV Blau-Weiß Farnstädt.