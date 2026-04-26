Reppichau zieht an der Spitze davon, 13-Tore-Wahnsinn in Arnstedt Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krause

Die SG Reppichau steht nach dem gewonnenen Spitzenspiel mit einem Bein in der Verbandsliga. Der SV Edelweiß Arnstedt setzt sich in einem Offensivspektakel mit insgesamt 13 Toren durch. Im Tabellenkeller gehen die Mannschaften leer aus. Das war der 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Im Kampf um den Klassenerhalt war die jüngste 2:5-Niederlage gegen den SC Naumburg ein herber Rückschlag für den TSV Blau-Weiß Brehna. Am Sonnabend setzte es die nächste deftige Schlappe für den Tabellenvorletzten. Mit 0:6 unterlagen die Brehnaer dem FC Grün-Weiß Piesteritz im Heimspiel und taumeln damit dem Abstieg entgegen.

Als einziges Team aus dem Tabellenkeller konnte der SV Edelweiß Arnstedt am Wochenende Punkte holen - und wie! Die Edelweißen fuhren einen spektakulären wie denkwürdigen 8:5-Heimerfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst ein und grüßen damit vorerst von Rang zehn. Nach 4:1-Pausenführung der Arnstedter glichen die Gäste im zweiten Durchgang noch einmal zum 4:4 aus. Doch mit zwei Doppelschlägen machten die Hausherren in den Schlussminuten alles klar.

Mit zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge hatte der SC Naumburg wichtige Zähler für den Landesliga-Verbleib geholt. Am Sonnabend konnten die Naumburger allerdings nicht ein drittes Mal nachlegen. Zu Gast beim FSV Bennstedt erzielte Dennis Arendt für die Hausherren zur Stundenmarke den einzigen Treffer der Begegnung.

Trotz vier Siegen aus den vorangegangen fünf Partien war die SG Blau-Weiß Brachstedt in der LOTTO-Landesliga Süd auf einem Abstiegsplatz in den Spieltag gegangen. Diesen konnten die Brachstedter am Samstag nicht verlassen. Zu Gast bei Turbine Halle lagen die Blau-Weißen schon zur Halbzeit mit 0:4 hinten. Das Comeback im zweiten Durchgang genügte dann nicht mehr für einen Punkt.

In der Hinrunde setzte der TSV Leuna mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg ein Ausrufezeichen. Am Sonnabend entschieden die Leunaer auch das Rückspiel für sich - allerdings weniger deutlich. Jakob Skriptsov erzielte den Treffer zum 1:0-Auswärtssieg des TSV.