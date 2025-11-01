Reppichau marschiert weiter: Zerbst kann Tabellenführer nicht stoppen

Mit Niederlagen hatte sich die LSG Lieskau in der LOTTO-Landesliga Süd bereits arrangieren müssen. Nicht jedoch mit einer wie am Donnerstagabend: Zu Gast beim Verbandsliga-Absteiger CFC Germania kassierte der Landesliga-Neuling eine deftige 0:8-Niederlage - und damit die höchste Pleite der bisherigen Saison. Tobias Hippe schnürte dabei einen Dreierpack für die Köthener, Steven Kürschner traf doppelt gegen die Gäste, die fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten.

Der Lauf der SG Reppichau hat auch am Feiertag angehalten: Mit einem 2:0-Heimerfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst feierte der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd seinen achten Saisonsieg. Im Duell zwischen zwei der besten Offensiven sorgte Yehor Petrov nach einer guten halben Stunde für die Pausenführung der Gastgeber. Vor 255 Zuschauern sorgte Fernando Spremberg kurz vor dem Ende für die Entscheidung (89.).

Mit dem Auswärtssieg in Piesteritz sendete der TSV Blau-Weiß Brehna am vergangenen Wochenende ein Lebenszeichen. Am Sonnabend würde die Elf von Marco Wünsch daheim gerne nachlegen: Dann ist die SG Blau-Weiß Brachstedt, die vier ihrer letzten fünf Partien verloren hat, zu Gast.

Beim SC Naumburg musste sich der FSV Bennstedt am vergangenen Wochenende mit einem torlosen Remis begnügen. Am Sonnabend will der Tabellenzweite zurück in die Erfolgsspur. Dann treffen die Bennstedter auf die Minimalisten des FC Grün-Weiß Piesteritz. In den bisherigen neun Partien der Piesteritzer fielen nur 22 Treffer - der niedrigste Wert in der LOTTO-Landesliga Süd.

Die vergangene Saison beendete der SV Edelweiß Arnstedt noch auf Tabellenrang drei, aktuell stehen die Edelweißen auf dem vorletzten Rang der LOTTO-Landesliga Süd. Diesen hatte im Saisonverlauf auch der SC Naumburg schon inne, doch mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien leitete der SCN eine Trendwende ein. Diese soll nun in Arnstedt fortgesetzt werden. Allerdings: In den beiden bisherigen Landesliga-Partien zu Gast beim SV Edelweiß musste sich der SC Naumburg jeweils geschlagen geben.

Als Aufsteiger mischen der VfB Gräfenhainichen und der SV Blau-Weiß Farnstädt bisher gehörig die LOTTO-Landesliga Süd auf. In einem direkten Ligaduell allerdings standen sich die beiden Clubs noch nie gegenüber. Dies wird sich am Sonnabend ändern. Dann ist der VfB als aktueller Tabellendritter der Gastgeber für den Sechsten aus dem Saalekreis - der allerdings mit einem Auswärtssieg an Gräfenhainichen vorbeiziehen würde.

Dem 1. FC Zeitz ist der Aufschwung gelungen: Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen schoss sich der Vizemeister der vergangenen Saison aus dem Tabellenkeller. Einen Aufschwung möchte auch der SV Rot-Weiß Kemberg einleiten - unter einem neuen Trainergespann. David Kretschmann ist seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr im Amt, stattdessen hat ein Trio den derzeitigen Tabellen-14. übernommen und hofft nun gegen Zeitz auf Zählbares zum Neustart.

Turbine Halle und der TSV Leuna gehören zu den positiven Erscheinungen der bisherigen Spielzeit. Während Turbine nach einer Serie von fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge mit viel Rückenwind kommt, musste sich der TSV in der bisherigen Saison erst einmal geschlagen geben. Am Sonnabend treffen also zwei Mannschaften mit viel Selbstvertrauen aufeinander.

