Reppichau feiert den Titel, Verfolger rücken ganz eng zusammen Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krause

Macht die SG Reppichau die Meisterschaft perfekt? Wer legt im Rennen um den zweiten Tabellenplatz vor? Und wer punktet im Fünfkampf gegen die Relegation? Diese Fragen werden am 28. Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd beantwortet.

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Der VfB Gräfenhainichen bleibt mittendrin im Rennen um Tabellenplatz zwei. Im Derby setzte sich die Mannschaft von Richard Selka am Freitagabend mit 1:0 gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz durch. Vor 415 Zuschauern erzielte Friedrich Fromm mit einem Kopfball in der 13. Minute den einzigen Treffer des Tages. Doch weil der CFC Germania deutlicher gewann, wird es nun richtig eng: Der VfB hat die nur noch um einen Treffer bessere Tordifferenz.

Der CFC Germania hat seine Hausaufgabe erledigt und dabei die Tordifferenz aufpoliert: Im Heimspiel gegen den schon abgestiegenen Tabellenvorletzten TSV Blau-Weiß Brehna gab es am Freitag einen 5:1-Erfolg. Bis in die Nachspielzeit hinein hatten die Köthener sogar in der Tordifferenz mit dem VfB Gräfenhainichen gleichgezogen, dann aber traf Jeremy Pfeffer noch für die Gäste aus Brehna. Das Rennen um Platz zwei verspricht weiterhin viel Spannung.

Den ersten Matchball zur Titelentscheidung hat die SG Reppichau gleich verwandelt: Mit dem 4:1-Auswärtssieg bei der SG Blau-Weiß Brachstedt krönte sich der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd vorzeitig zum Meister und Verbandsliga-Aufsteiger. Doppelpacker Nils Hegenbart, Oleh Shtohryn und Yehor Petrov trafen vor vielen mitgereisten Reppichauern zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Dagegen müssen die Brachstedter, für die Fabian Weber zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss traf, weiter um den Klassenerhalt bangen.

Mit zuletzt fünf Siegen in Folge marschierte der SV Edelweiß Arnstedt als formstärkstes Team durch die LOTTO-Landesliga Süd. Am Freitagabend aber wurden die Edelweißen gestoppt - und der TSV Leuna übernahm mit dem fünften Sieg in Serie die Rolle als formstärkste Mannschaft. Kevin Moreira Cardoso, Doppelpacker Oskar Zorn, Maximilian Piehler und Felix Murke trafen zum 5:1-Auswärtserfolg. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Gräfenhainichen (1:0) hat der SC Naumburg - aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz - die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Die Reise führt zum fünfplatzierten SV Blau-Weiß Farnstädt.

Gelassen können der FSV Bennstedt und der 1. FC Zeitz dem Saisonfinale entgegenblicken. Als Sechster und Achter haben beide vor dem direkten Duell am Sonnabend nichts mehr mit dem Kampf oben oder unten in der Tabelle zu tun.