Reppichau dreht Spitzenspiel, Leuna furios, Brehna mit Lebenszeichen

Mit dem 2:1 über Brehna hat der SC Naumburg am vergangenen Wochenende den ersten Sieg unter dem neuen Coach Martin Pastuschek eingefahren. Am Sonnabend haben die Naumburger zumindest mit einem Zähler nachgelegt. Mit 0:0 trennte sich der SCN vom FSV Bennstedt, der zuvor vier der letzten fünf Partien gewonnen hatte.

Mit schon vier Unentschieden in acht Saisonspielen sind die Mannen des TSV Leuna die Remis-Könige der LOTTO-Landesliga Süd. Am Sonnabend aber ließen sie es - nach ihrer ersten Niederlage am vergangenen Spieltag - gegen den SV Rot-Weiß Kemberg richtig krachen. Angeführt von Dreierpacker Kevin Moreira Cardoso und begünstigt von einem Platzverweis für die Gäste siegte der TSV mit 6:0.

Nach 0:2-Rückstand hat sich die SG Reppichau im Spitzenspiel zurückgemeldet und zu Gast beim SV Blau-Weiß Farnstädt noch mit 3:2 gewonnen. Martin Keilhaupt (21.) und Valentin Sauter (25.) hatten die Hausherren zunächst mit einem Doppelschlag in Front gebracht. Oleh Shtohryn (43.), Yehor Petrov (50.) und Hils Hegenbart (55.) drehten die Partie allerdings rund um die Pause. Durch den Dreier am Sonnabend liegen die Reppichauer nun bereits drei Punkte vor ihren Verfolgern aus Bennstedt und Gräfenhainichen.

Mit sechs Gegentoren gegen den CFC Germania und fünf Gegentreffern gegen den FSV Bennstedt hatte sich der TSV Rot-Weiß Zerbst zuletzt zweimal in Folge torreich geschlagen geben müssen. Besser machten es die Zerbster am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Edelweiß Arnstedt, welches sie nach einer starken Schlussphase mit 4:1 gewannen. Bis zur 75. Minute hatte es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion noch 1:1 gestanden.

Seit dem ersten Spieltag hatte der TSV Blau-Weiß Brehna nicht mehr gewinnen können. Nur zwei weitere Zähler fuhren die Blau-Weißen seitdem ein. Am Sonnabend aber sendete die Elf von Marco Wünsch ein Lebenszeichen: Nach Rückstand gewann der TSV das Auswärtsspiel beim FC Grün-Weiß Piesteritz mit 2:1.

Nach dem misslungenen Saisonstart zeigt die Formkurve beim 1. FC Zeitz nach oben. Jenen Aufwärtstrend konnten die Zeitzer am Sonnabend durch einen 3:2-Heimerfolg über den CFC Germania bestätigen. Issuf Djabi Sauane erzielte alle drei Treffer für die Hausherren, die damit vier der letzten fünf Partien gewinnen konnten. In der Tabelle steht der Vizemeister der Vorsaison nun auf Rang zehn.

Die LSG Lieskau und der VfB Gräfenhainichen feierten im Sommer jeweils den Aufstieg in die LOTTO-Landesliga Süd. Sinnbildlich für das Momentum seitdem verlief auch das Aufeinandertreffen am Sonnabend: In einer umkämpften Partien setzten sich die Gäste am Ende mit 4:3 durch. Während die Lieskauer als Schlusslicht weiterhin auf ihren ersten Landesliga-Sieg warten müssen, klopft der VfB Gräfenhainichen als Tabellendritter oben an. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Für Turbine Halle lief es zuletzt wie am Schnürchen. Vier der letzten fünf Landesliga-Partien konnten die Felsenkicker gewinnen - und im Landespokal-Viertelfinal durften sie sich über das große Los gegen den Halleschen FC freuen. Am Sonntag geht es aber zunächst mit dem Landesliga-Alltag weiter: Die Reise führt zur SG Blau-Weiß Brachstedt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!