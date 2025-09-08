Reppenstedt siegt im Spitzenspiel – Rudloff trifft gegen Holdenstedt

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Lüneburg 1 am 5. Spieltag setzte sich der TuS Reppenstedt mit 3:0 gegen den SV Holdenstedt durch. Beide Teams haben nun neun Punkte auf dem Konto, Reppenstedt rangiert nach drei Siegen in Folge hinter Holdenstedt auf Platz vier.

Die Anfangsphase war ausgeglichen. Holdenstedt jubelte nach zehn Minuten über einen Treffer ihres Torjägers Jaari Arndt, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Im direkten Gegenzug schlug Reppenstedt zu. Eine Ecke landete auf dem Kopf von Simon Volpe, der zum 1:0 einnickte. Danach übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Tammo Aki Aue verpasste das mögliche 2:0, scheiterte jedoch am gegnerischen Keeper Tim Offermann. Kurz vor der Pause erhöhte Kevin Gert nach einen Freistoßflanke von Schlüschen aus kurzer Distanz.

Nach Wiederanpfiff präsentierte sich Holdenstedt verbessert und drängte auf den Anschluss. Ein Kopfball verfehlte nur knapp das Ziel, während auf der anderen Seite Torwart Offermann mehrfach stark parierte und Holdenstedt im Spiel hielt. Doch der TuS blieb gefährlich. Luca Rudloff ließ zunächst zwei Großchancen im direkten Duell mit Gästetorwart Offermann liegen, traf dann aber in der 85. Minute sehenswert per Freistoß aus 25 Metern.

„Vor allem die Einsatzbereitschaft und unsere kämpferische Leistung sorgen für einen 3:0 Heimsieg, der auch in dieser Höhe absolut verdient ist“, erklärte der TuS Reppenstedt auf Instagram. „Alles in allem, kein guter Lila-Weißer Auftritt, den wir bereits am kommenden Wochenende vergessen machen wollen“, lautete das Fazit des SV Holdenstedt auf Instagram.