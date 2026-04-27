Reppenstedt mit Kantersieg, Big-Points für Adendorf und Scharnebeck

– Foto: Steffi Rathje

Das Wochenende ist vorbei und an der Tabellenspitze laufen Römstedt und Bardowick der Konkurrenz weiter davon. Im Keller bleibt es weiter richtig eng. Reppenstedt hat einen absoluten Statement-Sieg eingefahren. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht...

Wieren ging durch Luciano Ilhan zunächst in Führung (26.), doch der Lüneburger SV drehte die Partie im zweiten Durchgang. Admin Pepic glich per Elfmeter aus (52.), ehe Hakki Celik (82.), Raul Mirzayev (90.) und Pascal Patrick Eggert (90.) den deutlichen Auswärtssieg perfekt machten. Wieren verlor das vierte Spiel in Serie und steckt wieder tief im Abstiegskampf.

In einer engen Begegnung entschied ein spätes Tor die Partie. Jannes Stahl traf in der 79. Minute zum Sieg für Wendisch Evern. Die Hausherren verloren erstmals nach acht Spielen in Serie. Wendisch Evern ist nun auch seit acht Partien unbesiegt und verteidigt Platz vier.

Scharnebeck setzte sich souverän gegen Teutonia Uelzen durch. Alan Pfeifer brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (20.), ehe Jannis Neugebauer in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Scharnebeck gewann erstmals nach drei Niederlagen und kletterte auf Platz 14.

Gellersen sicherte sich einen knappen Heimsieg. Matti Krause (49.) und Claas Müller (71.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Jonas Wacker in der Schlussminute nur noch verkürzen konnte (90.). Gellersen springt über den Strich und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Küsten.

Römstedt gewann auswärts knapp durch einen frühen Treffer. Christian Chidiebere Okafor erzielte bereits in der 18. Minute das Tor des Tages. Römstedt hat weiterhin sieben Punkte Vorsprung vor Bardowick, aber auch zwei Partien mehr auf dem Konto.

Adendorf setzte sich auswärts durch. Nico Kliche brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung (42.), Lasse Martin sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.). Adendorf hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Eintracht. Ein wichtiger Sieg im Sechs-Punkte-Spiel.

Reppenstedt dominierte die Partie von Beginn an und feierte einen Kantersieg. Robin Neumann (1.), Phil-Michel Schlüschen (5., 50.), Simon Volpe (11., 48.) und Niklas Volpe (23., 25., 60./FE, 64.) trafen mehrfach und sorgten für ein deutliches Ergebnis. Ein echtes Statement vom Tabellen-Siebten.