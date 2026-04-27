 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Reppenstedt mit Kantersieg, Big-Points für Adendorf und Scharnebeck

Römstedt siegt knapp

von NK · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 1
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen
Wend. Evern

Das Wochenende ist vorbei und an der Tabellenspitze laufen Römstedt und Bardowick der Konkurrenz weiter davon. Im Keller bleibt es weiter richtig eng. Reppenstedt hat einen absoluten Statement-Sieg eingefahren. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht...

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
1
4
Abpfiff

Wieren ging durch Luciano Ilhan zunächst in Führung (26.), doch der Lüneburger SV drehte die Partie im zweiten Durchgang. Admin Pepic glich per Elfmeter aus (52.), ehe Hakki Celik (82.), Raul Mirzayev (90.) und Pascal Patrick Eggert (90.) den deutlichen Auswärtssieg perfekt machten. Wieren verlor das vierte Spiel in Serie und steckt wieder tief im Abstiegskampf.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
0
1
Abpfiff

In einer engen Begegnung entschied ein spätes Tor die Partie. Jannes Stahl traf in der 79. Minute zum Sieg für Wendisch Evern. Die Hausherren verloren erstmals nach acht Spielen in Serie. Wendisch Evern ist nun auch seit acht Partien unbesiegt und verteidigt Platz vier.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
2
0
Abpfiff

Scharnebeck setzte sich souverän gegen Teutonia Uelzen durch. Alan Pfeifer brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (20.), ehe Jannis Neugebauer in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Scharnebeck gewann erstmals nach drei Niederlagen und kletterte auf Platz 14.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
2
1
Abpfiff

Gellersen sicherte sich einen knappen Heimsieg. Matti Krause (49.) und Claas Müller (71.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Jonas Wacker in der Schlussminute nur noch verkürzen konnte (90.). Gellersen springt über den Strich und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Küsten.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
0
1
Abpfiff
+Video

Römstedt gewann auswärts knapp durch einen frühen Treffer. Christian Chidiebere Okafor erzielte bereits in der 18. Minute das Tor des Tages. Römstedt hat weiterhin sieben Punkte Vorsprung vor Bardowick, aber auch zwei Partien mehr auf dem Konto.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
0
2
Abpfiff

Adendorf setzte sich auswärts durch. Nico Kliche brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung (42.), Lasse Martin sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.). Adendorf hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Eintracht. Ein wichtiger Sieg im Sechs-Punkte-Spiel.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
9
0
Abpfiff

Reppenstedt dominierte die Partie von Beginn an und feierte einen Kantersieg. Robin Neumann (1.), Phil-Michel Schlüschen (5., 50.), Simon Volpe (11., 48.) und Niklas Volpe (23., 25., 60./FE, 64.) trafen mehrfach und sorgten für ein deutliches Ergebnis. Ein echtes Statement vom Tabellen-Siebten.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
3
3
Abpfiff

In einem torreichen Spiel teilten sich beide Teams die Punkte. Holdenstedt ging durch Jaari Arndt (28.) und David Haaker (30.) früh in Führung, doch Niels Bergmann (35.) und Maximilian Derr (45./FE) glichen aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Noah Cornelius Zasendorf (62.) stellte Maximilian Derr (77.) den Endstand her. Barendorf punktete erstmals wieder nach vier punktlosen Partien.