Reppenstedt mit 7:1, Barum siegt knapp, Gellersen verliert erneut

– Foto: Steffi Rathje

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 ist absolviert und dieser hatte es in sich. Kein Spiel endete Remis und in den acht Partien fielen ganze 46 Tore. Was für eine Ausbeute. Wir schauen auf die Partien ein der Übersicht..

Heidetal setzte sich auswärts deutlich durch. Erik Buchmiller traf dreifach (13., 45., 72.), dazu war Justus Bohn erfolgreich (70.). Joel-Pascal Meier hatte Breese-Langendorf zwischenzeitlich auf 1:2 herangebracht (54.). Es war der vierte Pfliichtspielsieg in Serie von Heidetal gegen Breese-Langendorf.

Gellersen ging durch Sami Hassan früh in Führung (17.), doch der Lüneburger SV drehte die Partie deutlich. Admin Pepic (21./Foulelfmeter), Hakki Celik (48.) und Patrick Nwanikum Mbah (61.) sorgten für das 3:1. Nach dem 2:3 durch Mathis Sommer (64.) machten El Boustani Rayan (70.) und Haris Brkic mit einem Doppelpack (85., 87.) alles klar. Schon in der vergangenen Saison gelang es Gellersen nicht gegen den LSV zu gewinnen. Zudem war es die zweite Saisonniederlage für den TSV.

Suderburg erwischte durch Emil Chluba den besseren Start (2.), doch Bardowick drehte die Partie noch vor der Pause. Tim Kathmann (18.), Lucas Kaufmann (26.) und Robin Meyer (34.) trafen für die Gäste. Maximilian Kiehne verkürzte auf 2:3 (72.), ehe Deniz Öker den 4:2-Endstand erzielte (79.). Es war der fünfte Pflichtspielsieg in Serie von Bardowick gegen Suderburg und so konnte man die Auftaktniederlage vergessen machen.

Reppenstedt feierte den deutlichsten Sieg des Spieltags. Niklas Volpe traf doppelt (10./Foulelfmeter, 74.), außerdem waren Tammo Aki Aue (22.), Linus Büchler (45.), Josef Fischer (46.), Simon Volpe (57.) und Oskar Kuhlmann (88.) erfolgreich. Pascal Niclas Spomer erzielte den einzigen Treffer für Wendisch Evern (63.).

Teutonia Uelzen setzte sich in einer torreichen Partie durch. Sören Bertram brachte die Gastgeber in Führung (13.), Yorik Dobrowolski glich aus (28.). Julian Wulf traf anschließend doppelt (33., 45.), ehe Nils Brüggemann per Foulelfmeter auf 4:1 erhöhte (68.). David Haaker verkürzte für Holdenstedt (81.), Silas Florian Rathay stellte den 5:2-Endstand her (90.). Schon in der Vorsaison gewann Uelzen beide direkten Duelle.

Adendorf gewann deutlich mit 5:0. Nico Kliche traf per Foulelfmeter zur Führung (19.) und später erneut zum 3:0 (80.). Dazwischen unterlief Felix Steegmann ein Eigentor (48.). Bent Mats Cramer und Luca Scheffsky erhöhten in der 90. Minute noch auf 5:0. Für den Aufsteiger war es im zweiten Spiel die zweite Niederlage.

Till Messner führte Scharnebeck mit einem Dreierpack zum klaren Heimsieg. Er traf in der 15., 30. und 38. Minute. Tom Willmann steuerte zwei weitere Tore bei (34., 54.). Luca Leon Slawski erzielte in der 59. Minute den Treffer zum 1:5. In der vergangenen Saison gewann Küsten beide direkten Duelle. Nun ging es deutlich andersrum aus.